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首頁　>　臺北市

超商男店長欠賭債監守自盜98萬 連帶保證人也得賠

新北市一名連鎖超商蔡姓男店長因積欠賭債，監守自盜98萬，刑事部份被依侵占罪判刑6月定讞；民事部份，高等法院判決蔡男和連帶保證人李女應連帶賠償37萬多元確定。（記者楊國文攝）

新北市一名連鎖超商蔡姓男店長因積欠賭債，監守自盜98萬，刑事部份被依侵占罪判刑6月定讞；民事部份，高等法院判決蔡男和連帶保證人李女應連帶賠償37萬多元確定。（記者楊國文攝）

2024/01/26 15:31

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某連鎖超商蔡姓店長因積欠賭債，3年前竟監守自盜，侵占超商2天營業收入98萬多元，被超商提告侵占罪並求償，刑事部份，蔡男被依侵占罪判刑6月，可易科罰金18萬元定讞；民事求償部份，高等法院經扣除蔡男先前繳交的保證金等款項，判決蔡男和連帶保證人李女應連帶賠償37萬多元確定。

28歲蔡姓男子和連鎖超商簽約，約定2015年4月27日至2028年4月27日，擔任新北市某門市店長，負責經營管理超商門市一切事務，並於每日依規定匯回營業金額，如蔡男未依規定匯回每天的營業金額，視為重大違約，需支付罰款300元，並繳交現金60萬元作為履約保證金等條款，李女擔任連帶保證人。

不料，蔡男因積欠債務，未將2021年2月25日、26日的營業額共98萬7582元匯回超商營業部門，加以侵占且避不見面，超商發現後，對蔡男提起侵占罪告訴，並對蔡男和連帶保證人李女求償。

刑事部份，新北地院審理後，認定蔡男涉犯業務侵占罪事證明確，判決6月徒刑，可易科罰金18萬元確定。

民事求償部份，高等法院審理認定，經扣除履約保證金60萬元、蔡男應給付懲罰性違約金40萬元、績效報酬等費用，及因終止契約應返還蔡男的租約履約保證金本金等款項，判決蔡男和連帶保證人李女應連帶賠償37萬多元確定。

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