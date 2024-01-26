長榮機師春節恐罷工 王國材估每日影響逾1.5萬人

長榮機師春節恐罷工，交通部長王國材坦言，勞資雙方歧見仍大，若春節真的罷工，初估每日影響逾1.5萬人。（記者鄭瑋奇攝）

2024/01/26 14:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師工會長榮分會取得罷工權，預計在春節、清明連假2個時段進行罷工。交通部長王國材表示，現階段仍持續溝通中，不過到昨日晚間為止，雙方差距仍非常大，最大歧見就是機師工會希望加薪20％；因此，交通部持續進行相關準備與了解，若真的發生罷工的話，預估春節期間每天會有1.5萬人受影響，將會協調國籍、外籍航空協助簽轉。

王國材表示，交通部一直有在協助雙方持續溝通，希望大家的條件能夠更接近一些，不過這次勞資雙方態度都比較強硬，截至昨天晚上為止，雙方差距還是非常大，後續透過溝通想要達成共識的過程會比較辛苦一些。

機師工會提加薪20％ 王國材坦言難達共識

桃園市機師工會長榮分會這次勞資爭議包含調薪、調漲外站津貼、外籍機師聘用等，機師工會主要訴求是希望調漲飛行員結構薪資20％、調漲外站津貼至每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛等。王國材表示，目前歧見較大的是機師工會希望調薪20％這塊，很難達到共識。

因長榮航空勞資雙方較難取得共識，王國材表示，交通部除持續協助雙方溝通之外，同時也會進行相關的了解與準備，現階段研判春節期間每天旅客數15.1萬人，當中搭乘長榮航空的約3.8萬人，裡面約40％航班機師是有投下罷工同意票，所以每天影響人數初估是1.5萬人，不過因為不同航線間有時會相互影響，預估影響人數應該會再更多一些。

簽轉準備方面，王國材表示，會尋求國籍航空、外籍航空的協助，桃園機場也會做好相關準備，不過現階段最重要的事情，還是望勞資能夠和諧達成共識，讓罷工爭議落幕。

對於詢問罷工預告期從上一次機師、空服員罷工就討論至今，為何遲遲沒有完成修法作業。王國材表示，勞動部在2019年辦了很多公聽會，當時勞團極力反對，現在不論是要修正「勞資爭議處理法」或是「民用航空法」，都是要經過立法院，對於眼前危機沒有幫助，所以現階段重點仍是放在避免罷工發生。

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