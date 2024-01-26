為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北捷劍南路站多目標大樓簽約 蔣萬安：打造15分鐘城市

台北捷運劍南路站多目標大樓，今（26日）舉行工程簽約典禮，台北市長蔣萬安（中）表示，這裡未來會是大直的新地標，也跟市府規畫打造15分鐘城市目標一致。（記者甘孟霖攝）

台北捷運劍南路站多目標大樓，今（26日）舉行工程簽約典禮，台北市長蔣萬安（中）表示，這裡未來會是大直的新地標，也跟市府規畫打造15分鐘城市目標一致。（記者甘孟霖攝）

2024/01/26 14:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運劍南路站多目標大樓，今（26日）舉行工程簽約典禮，台北市長蔣萬安致詞表示，未來這裡將成大直地區的新地標，也能預見該區域會更加繁榮，這也與市府打造15分鐘城市的目標一致，也就是透過步行、騎乘15分鐘以內，就能滿足食衣住行育樂各領域需求。

蔣萬安表示，這是大直地區與台北市歷史性的一刻，劍南路站多目標大樓未來落成後，可以預見區域會更加繁榮，帶給市民更便捷、舒適的生活環境。

他說，去年7、8月到新加坡、韓國首爾國際一流城市，規劃與發展都是朝向TOD概念，也就是以大眾運輸為導向發展，目前台北市除了今天的劍南路站大樓外，還有上次見證簽約的劍潭站、正在興建中的士林站。劍南路站規劃多目標大樓，不只有商辦，也結合多項服務設施，包含教保中心、區民活動中心等，未來在城市規畫要運用台北市獨有的綿密捷運網絡，帶動區域發展，這裡會是大直地區很重要的新地標。

他也提到，這與未來台北市規畫打造15分鐘城市的目標一致，希望未來市民透過步行、騎乘15分鐘，就可以滿足食衣住行育樂的需求，不管交通、居住、就學、工作、醫療、休閒，都可以在15分鐘內到達。

北捷公司指出，劍南路站大樓結合多元服務設施，透過捷運便利優勢，可望帶動整體區域發展，大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力。

北捷公司董事長趙紹廉表示，該大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積達1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計2029年完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北捷劍潭站多目標大樓都審過關 降高度並採弧型設計
2024/01/04 16:04

北捷劍潭站多目標大樓都審過關 降高度並採弧型設計
預算不足！南北環段3區段標 報中央財務修正
2023/12/20 05:30

預算不足！南北環段3區段標 報中央財務修正

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
北捷環狀線社子段決標 最快明年2月開工
2023/11/29 05:30

北捷環狀線社子段決標 最快明年2月開工
北市美堤河濱公園 4萬草花盛開
2023/10/09 05:30

北市美堤河濱公園 4萬草花盛開

新年掃除開運術 健康生活起步走！
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播