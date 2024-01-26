北捷劍南路站多目標大樓簽約 蔣萬安：打造15分鐘城市

台北捷運劍南路站多目標大樓，今（26日）舉行工程簽約典禮，台北市長蔣萬安（中）表示，這裡未來會是大直的新地標，也跟市府規畫打造15分鐘城市目標一致。（記者甘孟霖攝）

2024/01/26 14:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運劍南路站多目標大樓，今（26日）舉行工程簽約典禮，台北市長蔣萬安致詞表示，未來這裡將成大直地區的新地標，也能預見該區域會更加繁榮，這也與市府打造15分鐘城市的目標一致，也就是透過步行、騎乘15分鐘以內，就能滿足食衣住行育樂各領域需求。

蔣萬安表示，這是大直地區與台北市歷史性的一刻，劍南路站多目標大樓未來落成後，可以預見區域會更加繁榮，帶給市民更便捷、舒適的生活環境。

他說，去年7、8月到新加坡、韓國首爾國際一流城市，規劃與發展都是朝向TOD概念，也就是以大眾運輸為導向發展，目前台北市除了今天的劍南路站大樓外，還有上次見證簽約的劍潭站、正在興建中的士林站。劍南路站規劃多目標大樓，不只有商辦，也結合多項服務設施，包含教保中心、區民活動中心等，未來在城市規畫要運用台北市獨有的綿密捷運網絡，帶動區域發展，這裡會是大直地區很重要的新地標。

他也提到，這與未來台北市規畫打造15分鐘城市的目標一致，希望未來市民透過步行、騎乘15分鐘，就可以滿足食衣住行育樂的需求，不管交通、居住、就學、工作、醫療、休閒，都可以在15分鐘內到達。

北捷公司指出，劍南路站大樓結合多元服務設施，透過捷運便利優勢，可望帶動整體區域發展，大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力。

北捷公司董事長趙紹廉表示，該大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積達1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用，預計2029年完工。

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