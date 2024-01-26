越南移工「自助式偷渡」成浮屍 監院促政院正視政策失衡

台灣西海岸去年突然出現多具不明浮屍，監察院今指出，越南偷渡客「自助式偷渡」從中國福建自駕偷渡，但不幸海難溺斃，針對未能有效防制且移工政策失衡導致偷渡問題，促請行政院正視。（資料照）

2024/01/26 14:14

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣西海岸去年突然出現多具不明浮屍，監察院今指出，越南偷渡客「自助式偷渡」從中國福建自駕偷渡，但不幸海難溺斃，針對未能有效防制且移工政策失衡導致偷渡問題，促請行政院正視。監委葉大華說，政府輕忽人蛇集團源源不斷偷渡越南人來台，並結合在台越南社群，形成跨國分工犯罪模式，未來恐發展為人口販運路線或形成國安顧慮。

監察院調查「去年2月27日至4月7日在台灣西部沿海地區陸續發現24具不明海上（岸）浮屍事件」，通過監委葉大華、浦忠成所提調查報告，要求行政院督導相關機關確實檢討改進，並研議促使越方正視之道。2位調查監委今召開記者會對外說明案情。

葉大華指出，越南移工偷渡情形氾濫，越南政府也應負起責任，但越南政府對跨國執法的態度消極，甚至越南駐台辦事處竟稱越南人偷渡問題是「台灣勞動政策失當，打黑工誘因太高所造成」的結果，行政院宜審慎研議如何透過政府整體力量，促使越方正視並共同謀求具體改善之道。

葉大華提到，去年西海岸發現的24具浮屍，其中10人為越南籍，經過調查發現溺斃10人和另外4人共14名越南人，於去年2月18日自中國福建沿海自購船隻偷渡來台，意圖以搶灘登陸的「自助式偷渡」模式，但因氣候不佳導致船隻翻覆，10名偷渡客罹難、4名行蹤不明的偷渡客已由台南地檢署發布通緝，而這14人中的13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄。

葉大華進一步指出，近5年來（2019年迄2023年9月） 海巡署破獲7件海上偷渡案件，查獲偷渡人數195人（未含本案14名偷渡客），同一期間在我國境內查獲的偷渡外來人口高達1128人，足見偷渡集團突破我國海域及岸際巡防，成功入境的情形相對嚴重。

浦忠成則指出，防制偷渡案件涉及跨機關權責，惟其中近海及岸際巡防形塑的「三道監偵幕」，先前監院調查發現於人員配置及裝備補給皆有不足，影響查緝偷渡之成效，而各治安機關又因為不願意讓情資來源曝光等因素，反對海委會所提議的建立情資連繫平台計畫，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台。

因此，監院指出，越南籍人士偷渡猖獗是我國移工政策失衡所衍生的現象之一，過去的調查顯示逃跑打黑工不外乎高額仲介費用的債務拘束、合法工作的薪資待遇低、勞動條件不友善、產業缺工導致黑工薪資水漲船高等複雜的因素，再加上移民署人力嚴重不足，導致其查緝能量不佳，而台灣特定產業缺工情形嚴重，間接形成高風險的偷渡案件，行政院允應正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，速謀改善之道。

此外，2位監委示警，越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡等因素有關，且需要注意是否發展成偷渡來台後從事地下匯兌、性剝削、人口販運等目的，形成治安隱憂。

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