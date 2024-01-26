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首頁　>　臺北市

台北年貨大街三大商圈開張！各項交管看這裡

台北迪化年貨大街。（資料照）

台北迪化年貨大街。（資料照）

2024/01/26 10:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2024台灣年味在台北」活動已陸續展開，其中規模最大的迪化商圈年貨大街將於今日（星期五）起至2月8日熱鬧開張，北市警大同分局將針對「迪化商圈」及「寧夏商圈」與「華陰商圈」等三大年貨大街進行交通管制與疏導勤務，並針對車多路段啟動交通快打機制，以加強維護民眾採購年貨的交通順暢與安全。

北市警大同分局表示，為加強維護「迪化街商圈」交通順暢並便利民眾前往採購年貨，今年首次規劃提供免費接駁專車服務，串連周邊商圈，供民眾方便往返北門捷運站、迪化南北街口及後車站商圈等處。

大同分局針對轄內易壅塞路段如民生西路、南京西路、重慶北路、延平北路、鄭州路等路段，規劃交通疏導及應變作為，以紓解採買年貨人潮及車流帶來之交通衝擊。

有關迪化街年貨大街活動時間為元月26日至2月8日，每日12時至24時，相關管制時間及路段如下：

一、迪化街1段（南京西路至歸綏街）每日12時至24時止。

二、民樂街（歸綏街至民生西路），時段性僅限南往北單行，週一至週四彈性管制，週 五15時至24時，假日12時至24時。

三、民樂街（民生西路至南京西路），時段性僅限北往南單行：週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。

四、民生西路與民樂街口，每日15時至23時，實施雙向禁止左轉管制。

警方表示，除迪化商圈年貨大街之外，華陰街北車及後站商圈年貨大街自即日起迄2月8日止每日10時至22時舉辦，期間管制華陰街（重慶北路至太原路口）車輛通行。

另寧夏夜市商圈年貨大街自即日起迄2月15日止每日16時至24時，期間管制寧夏路（民生西路至平陽街段以東封閉，維持西側通行）、2月1日至2日平陽街（寧夏路至太原路段）管制車輛通行。

大同分局表示，對於路段（口）車流壅塞情事，除編組警力加強路況查報外，將利用CCTV監控路況，即時調派警力疏導與管制措施，啟動交通快打機制，確保路口淨空、排除交通事故及壅塞瓶頸地點。

此外，納入違規停車熱點加強執法，以及鄰近商圈停車場驅離排隊影響交通之車輛，落實滿場機制處置，並透過警察廣播電臺宣導等方式，全力維護年貨大街活動周邊道路交通順暢。

迪化商圈道路管制範圍圖（記者劉慶侯翻攝）

迪化商圈道路管制範圍圖（記者劉慶侯翻攝）

寧夏夜市商圈道路管制範圍圖（記者劉慶侯翻攝）

寧夏夜市商圈道路管制範圍圖（記者劉慶侯翻攝）

華陰街北車及後站商圈道路管制範圍圖（記者劉慶侯翻攝）

華陰街北車及後站商圈道路管制範圍圖（記者劉慶侯翻攝）

年貨大街期間接駁公車示意圖（記者劉慶侯翻攝）

年貨大街期間接駁公車示意圖（記者劉慶侯翻攝）

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