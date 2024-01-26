「從頭到尾就是要選立法院長」傅崐萁曝：韓國瑜原本不接不分區

國民黨立委傅崐萁（右）接受千秋萬事主持人王淺秋（左）專訪。（記者林欣漢翻攝）

2024/01/26 10:14

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委傅崐萁今日上午接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，他透露，自己從頭到尾就是要選立法院長，後來因為大選氛圍，黨主席朱立倫拜託韓國瑜接不分區第一名，他跟韓在選前協調由韓當院長，他全力支持，並強調彼此的溝通都很順暢。

傅崐萁指出，去年8月跟韓國瑜商量時，韓原則上不接不分區，因此鼓勵他去選院長，畢竟就算國民黨總統選贏，只要民進黨國會有40席就可以把立法院的屋頂掀掉，因為民進黨自始至終就是草莽的作戰體系，雖然民進黨內部各有派系，對內廝殺，但對外槍砲一致，是堅強的戰鬥團隊，國會沒有足夠壓制，是沒辦法嚇阻民進黨。

傅崐萁表示，包括韓國瑜參選2020年總統時，也希望他當國會龍頭，不過這次因為大選氛圍，朱立倫拜託韓接不分區第一名，他跟韓在選前協調，由韓當院長，他全力支持，「彼此的溝通都很順暢。」

「我跟韓國瑜是永遠的兄弟。」傅崐萁說，最大轉折就是國民黨內部會議，當時所有人的發言都是要求初選，但韓國瑜對於與立委江啟臣「雙進雙出」已經講得非常確定，有初選的話就可能會「雙退選」，國民黨現在是在野黨，完全沒有不團結的本錢。

傅崐萁表示，制度的建立非常不容易，他徵詢大家意見以後，確定支持韓國瑜選立法院長，再討論副院長人選，他詢問所有黨團成員有沒有人要參選，若有人要參選，就是進入協調，協調不成就來票選，而詢問結果是沒人要選副院長，朱立倫當時還馬上提醒江啟臣要講話，最後江要參選，所以他認為民主程序已完成，就請大家支持，讓「韓江配」定案。