「詐房」集團很會演 被害人房產遭過戶仍不知

通緝逃亡逾10年的43歲翁姓嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

2024/01/26 10:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕有財經背景的43歲翁姓男子，針對有房產的親友寄發假餐券、假旅遊補助等方式，藉以代為兌換拍下或取得對方身份證件後，再製造假本票，到調解委員會聲稱與對方有債務糾紛需調解，隨後教唆同夥假扮是被害人的委託人，同意將房產過戶供抵債。翁嫌3年騙走6處房產，轉借貸上近千萬元花用。警方逮獲通緝逃亡逾10年的翁嫌及4名共犯到案，依法移送台北地檢署偵辦。

這是台北市刑警大隊破獲國內首宗專門「詐房」的詐欺集團案。各個詐騙環節都「演很大」，才讓被害人從始至都不知道自己的房產已被過戶轉手。

警方調查，畢業自知名大學的翁嫌，30歲起就走上犯罪的道路，先是犯下詐欺和偽造有價證券被法辦，隨後又媒介外籍女子賣淫，觸犯營利姦淫猥褻罪嫌，分別被台北市、新北市、彰化、台中地檢署通緝，至今已逾10年之久。

警方表示，具有財經和法律頭腦的翁嫌，因長期遭通緝逃亡無法正常謀職，以致經濟拮拘；2019年起他便把腦筋動到親戚朋友身上。以代為兌換免費高檔餐券、旅遊補助，趁機取得對方身分證件影本或照片，再藉以查詢地籍謄本，只要被害人名下確有房產，就開始計畫犯案。

翁男先持偽造本票前往房產所在地區的調解委員會，聲稱與被害人有債務糾紛需調解，隨後再安排同夥扮演被害人的委託人出面，雙方唱起雙簧，再遞出委任書取得調解委員信任。一旦取得調解核定書，立即前往地政事務所辦過戶，整個過程被害人渾然不知。

不過，翁嫌無法買賣房地產脫手，癥結在於不知情的被害人住在房裡，翁嫌無法帶買家看房，會被發現破功。因此，他乾脆先支付贈與稅，再拿著房產權狀轉向民間錢莊高額借貸。

警方調查，翁嫌等人從2020年開始，先後詐騙得手桃園八德、新北市中和、北市大安羅斯福路等6處房產，但有4處房產因贈與稅無法支付所以未完成過戶，但其中兩間共支付近百萬元贈與稅，已經轉登記在翁姓男子名下，估計2處房產約值4千萬元。

北市刑警大隊偵二隊是根據「房產不翼而飛」的被害人報案，逐步鎖定專針對親友下手的翁嫌涉案。不過警方發現翁嫌能藏身台北市長達10年不被發現，就是他從不出現警方易臨的場合，也不駕駛汽機車，出門用腳踏車或步行，以防違規或遭攔檢，所以體格健壯。

警方為追蹤翁嫌動向，多次喬裝成外送員和流動攤販埋伏，終於確認對方藏身處所，先將翁姓男子逮捕，查扣假身分證、上億元的假本票，並從手機發現相關共犯資料，再陸續逮捕4名共犯。

警方調查，翁嫌在3年間不法獲利近千萬元，但因好賭成性，所剩無多。但警方已將翁過戶的北市大安區兩2處房產查扣，訊後依加重詐欺罪嫌將送辦，至於他的4條通緝，也依規定解送相關單位歸案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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