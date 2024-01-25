無懼舞統台灣！寧夏夜市「科目三大賽」舞力全開

寧夏夜市如期舉辦「科目三舞蹈大賽」，小女孩發揮創意展舞功。（記者陳奕劭攝）

2024/01/25 22:14

〔記者陳奕劭／台北報導〕不畏寒流、雨勢和爭議，寧夏夜市今晚（25日）如期舉辦「科目三舞蹈大賽」，參賽者舞力全開，展現絲滑舞步驚豔全場。寧夏商圈理事長林定國說，本次主題是「舞動國際、飄向世界」，希望讓國際觀光客看見台灣的好。

「台語版科目三」音樂響起，參賽者不分男女老幼舞力全開，還有人從台中遠道而來。其中，舞蹈比賽參賽者多為國小年紀的弟弟妹妹，最幼齒的參賽者只有4歲。

為了能在「科目三大賽」脫穎而出，參賽者奮力在舞台展現絲滑舞步，現場歡笑聲不斷，為了詮釋自己的「科目三」，參賽者各自發揮，有弟弟展現地板動作，也有妹妹表演後空翻、展示春聯，讓觀眾拍手叫好。有女孩揮舞雞毛撢，表演「過年打掃版科目三」，另名小妹妹跳起「佛系版科目三」，讓主持人忍不住喊安可，請她再跳一曲！

寧夏商圈理事長：讓國際友人看到台灣是多元、開放、民主、自由國家

對於活動引發關注與熱議，林定國說，本次主題是「舞動國際、飄向世界」，讓國際的友人看到台灣是多元、開放、民主、自由的國家，透過音樂、舞蹈、美食讓更多國際觀光客造訪台灣，讓國際友人認識，舞動全世界。

林定國說，寧夏夜市舉辦很多活動，像韓國騎馬舞、日本PPAP、台灣保庇舞，這些是結合時事，讓世界人響應的活動；未來會辦更多活動，讓台灣走出去，讓世界看見它的好。

戴墨鏡參賽者榮獲冠軍。（記者陳奕劭攝）

女孩跳「打掃版科目三」。（記者陳奕劭攝）

小妹妹展示春聯。（記者陳奕劭攝）

科目三大賽前3名合影。（記者陳奕劭攝）

參賽者合影。（記者陳奕劭攝）

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