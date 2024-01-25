為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

無懼舞統台灣！寧夏夜市「科目三大賽」舞力全開

寧夏夜市如期舉辦「科目三舞蹈大賽」，小女孩發揮創意展舞功。（記者陳奕劭攝）

寧夏夜市如期舉辦「科目三舞蹈大賽」，小女孩發揮創意展舞功。（記者陳奕劭攝）

2024/01/25 22:14

〔記者陳奕劭／台北報導〕不畏寒流、雨勢和爭議，寧夏夜市今晚（25日）如期舉辦「科目三舞蹈大賽」，參賽者舞力全開，展現絲滑舞步驚豔全場。寧夏商圈理事長林定國說，本次主題是「舞動國際、飄向世界」，希望讓國際觀光客看見台灣的好。

「台語版科目三」音樂響起，參賽者不分男女老幼舞力全開，還有人從台中遠道而來。其中，舞蹈比賽參賽者多為國小年紀的弟弟妹妹，最幼齒的參賽者只有4歲。

為了能在「科目三大賽」脫穎而出，參賽者奮力在舞台展現絲滑舞步，現場歡笑聲不斷，為了詮釋自己的「科目三」，參賽者各自發揮，有弟弟展現地板動作，也有妹妹表演後空翻、展示春聯，讓觀眾拍手叫好。有女孩揮舞雞毛撢，表演「過年打掃版科目三」，另名小妹妹跳起「佛系版科目三」，讓主持人忍不住喊安可，請她再跳一曲！

寧夏商圈理事長：讓國際友人看到台灣是多元、開放、民主、自由國家

對於活動引發關注與熱議，林定國說，本次主題是「舞動國際、飄向世界」，讓國際的友人看到台灣是多元、開放、民主、自由的國家，透過音樂、舞蹈、美食讓更多國際觀光客造訪台灣，讓國際友人認識，舞動全世界。

林定國說，寧夏夜市舉辦很多活動，像韓國騎馬舞、日本PPAP、台灣保庇舞，這些是結合時事，讓世界人響應的活動；未來會辦更多活動，讓台灣走出去，讓世界看見它的好。

戴墨鏡參賽者榮獲冠軍。（記者陳奕劭攝）

戴墨鏡參賽者榮獲冠軍。（記者陳奕劭攝）

女孩跳「打掃版科目三」。（記者陳奕劭攝）

女孩跳「打掃版科目三」。（記者陳奕劭攝）

小妹妹展示春聯。（記者陳奕劭攝）

小妹妹展示春聯。（記者陳奕劭攝）

科目三大賽前3名合影。（記者陳奕劭攝）

科目三大賽前3名合影。（記者陳奕劭攝）

參賽者合影。（記者陳奕劭攝）

參賽者合影。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
〈科目三〉被罵爆〈小蘋果〉卻沒事？網點出關鍵：真的醜
2024/01/20 18:52

〈科目三〉被罵爆〈小蘋果〉卻沒事？網點出關鍵：真的醜
曾瑋中批〈科目三〉遭嗆「過氣」 本人霸氣5字回應
2024/01/19 19:00

曾瑋中批〈科目三〉遭嗆「過氣」 本人霸氣5字回應

新年掃除開運術 健康生活起步走！
「科目三比賽」寧夏夜市遭罵爆！呱吉逆風力挺發聲了
2024/01/19 15:09

「科目三比賽」寧夏夜市遭罵爆！呱吉逆風力挺發聲了
辦「科目三」比賽被罵爆！寧夏夜市道歉：是想拉近和年輕人距離
2024/01/18 21:08

辦「科目三」比賽被罵爆！寧夏夜市道歉：是想拉近和年輕人距離

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
寧夏夜市辦「科目三」比賽惹議 蔣萬安：要對自己文化有信心
2024/01/17 12:51

寧夏夜市辦「科目三」比賽惹議 蔣萬安：要對自己文化有信心
寧夏夜市辦「科目三」舞蹈大賽被罵爆 總幹事：沒有政治色彩
2024/01/16 17:09

寧夏夜市辦「科目三」舞蹈大賽被罵爆 總幹事：沒有政治色彩
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播