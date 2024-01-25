蔣萬安推台北國際潮流音樂節3年編1.2億 多辦在北流遭疑太侷限

台北市文化局3年編列1.2億元，預計在今年9月舉辦「台北國際潮流音樂節」，並打算將多數活動辦在台北流行音樂中心。（記者楊心慧攝）

2024/01/25 21:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局擬借鏡美國德州奧斯汀的SXSW（South by Southwest，西南偏南）活動，3年編列1.2億元，預計在今年9月舉辦「台北國際潮流音樂節」，並打算將多數活動辦在台北流行音樂中心，無黨籍議員陳政忠質疑過於侷限，舉辦期間還會影響其他音樂展演空間業者生計，政府挹注大量預算辦活動卻與民爭利、反而重創產業，他今在北市議會大會將預算暫擱，要求至少50%演出活動應於在地經營的音樂展演空間舉辦。

台北國際潮流音樂節今年編列2000萬元做暖身示範，預計逐年擴大規模辦理，114年編列4000萬元、115年6000萬元，台北市議會教育委員會日前通過預算，今天則進大會審議。

陳政忠受訪批評，從台北市長蔣萬安宣布政策至今，竟無徵詢在地業者意見，規劃對在地產業無幫助，更無法形成在地參與的城市文化風潮，活動舉辦期間還會造成其他音樂展演空間業者生計受影響，作為地方政府本應照顧台北扎根、長期經營的業者，卻挹注大量預算辦活動、與民爭利。

陳政忠指出，據文化局規劃，今年度2000萬預算中，300萬辦國際論壇、1150萬元辦創新科技展演活動、300萬宣稱串聯音樂展演空間辦活動，但他調查發現該筆經費主要支付表演費和規劃費，挹注在地音樂展演空間的經費竟是0元。

台北市議會民進黨團總召簡舒培表示，國際潮流音樂節的活動主要是活絡音樂產業、鼓勵音樂創作者及展演業者，但目前文化局的計畫看來，尚未有明確的舉辦內容，她提醒不要僅將活動放在北流，應要納入台北市音樂展演空間。

簡舒培認為，若僅辦在北流實屬可惜，以大港開唱為例，也並非是辦在高雄流行音樂中心，一個國際性的音樂節不能自我設限，在思考上必須更全面、盡可能地將音樂場域納入，並與民間業者合作，雖然今年僅是暖身試辦，但也不能消極舉辦，錢要花在刀口上，並以盛大舉辦、把餅做大為目標，才能夠達到國際音樂節將整個台北市融入的精神。

台灣流行音樂展業文化交流協會籌備處理事長許理平受訪表示，文化局並未向他徵詢意見，希望能納入Live House（音樂展演空間）業者，而非僅辦在官方的場地內，尤其近年Live House受到疫情衝擊，不少業者咬牙苦撐好不容易撐過，盼能藉由參與提高能見度。

台北市文化局副局長陳譽馨表示，活動包含演唱會、產業論壇、城市行動串聯等，也會跟Live House串聯，北流畢竟是流行音樂產業的重鎮，所以是整體活動的重要場域之一，民間的部分也會做活動，盼帶動整體產業發展。

至於納入相關業者意見，陳譽馨指出，有邀請產業端的代表給予建議，畢竟是首次辦理活動，所以有開諮詢會議，不過邀請的人沒很多，除音樂產業相關人士外，也有新創科技類，未來也將持續徵詢意見。

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