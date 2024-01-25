為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

會見美眾議院台灣連線主席 朱立倫：延續親美友日和陸路線

國民黨主席朱立倫與訪台的美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart以）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）會面。（國民黨提供）

國民黨主席朱立倫與訪台的美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart以）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）會面。（國民黨提供）

2024/01/25 17:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天（25日）連同不分區立委當選人葛如鈞、國際部主任暨駐美代表黃介正，與來訪的美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）會面，雙方就選後政治新局、立法院國民黨團優先法案交換意見，氣氛融洽。

朱立倫說，非常歡迎2位台灣最重要的老朋友訪問國民黨，國民黨做為新國會的最大黨，一定會回應主流民意期待，推動各項重要的改革法案與國會改革。

朱立倫強調，國民黨自2022年復設駐美辦事處後，持續強化與美國國會、行政部門以及各智庫的關係，未來包含立法院黨團在內，國民黨將延續親美、友日、和陸的外交路線，繼續連結國際，守護台灣民主，維護區域和平。

朱立倫指出，國際化與年輕化改革是他擔任黨主席2年半以來最重視的方向，未來期待與更多青年才俊前往華府，與台灣及美國友人會面，促進台美關係以及各層級的交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
會晤美眾院共同主席 柯文哲︰須提前因應北京在賴清德就職後動作
2024/01/25 17:00

會晤美眾院共同主席 柯文哲︰須提前因應北京在賴清德就職後動作
美眾院共同主席：改變現狀的不是台美是北京政權 民主國家應共同面對
2024/01/25 16:04

美眾院共同主席：改變現狀的不是台美是北京政權 民主國家應共同面對

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
美眾院共同主席見賴清德：美國對台支持堅定、跨黨派
2024/01/25 13:42

美眾院共同主席見賴清德：美國對台支持堅定、跨黨派
選後美國會議員首團到訪 美軍驅逐艦穿越台海行動挺台
2024/01/25 06:06

選後美國會議員首團到訪 美軍驅逐艦穿越台海行動挺台

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
美國跨黨派議員團抵台 駐美代表俞大㵢陪同
2024/01/24 15:30

美國跨黨派議員團抵台 駐美代表俞大㵢陪同
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播