會見美眾議院台灣連線主席 朱立倫：延續親美友日和陸路線

國民黨主席朱立倫與訪台的美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart以）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）會面。（國民黨提供）

2024/01/25 17:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天（25日）連同不分區立委當選人葛如鈞、國際部主任暨駐美代表黃介正，與來訪的美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席、共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）會面，雙方就選後政治新局、立法院國民黨團優先法案交換意見，氣氛融洽。

朱立倫說，非常歡迎2位台灣最重要的老朋友訪問國民黨，國民黨做為新國會的最大黨，一定會回應主流民意期待，推動各項重要的改革法案與國會改革。

朱立倫強調，國民黨自2022年復設駐美辦事處後，持續強化與美國國會、行政部門以及各智庫的關係，未來包含立法院黨團在內，國民黨將延續親美、友日、和陸的外交路線，繼續連結國際，守護台灣民主，維護區域和平。

朱立倫指出，國際化與年輕化改革是他擔任黨主席2年半以來最重視的方向，未來期待與更多青年才俊前往華府，與台灣及美國友人會面，促進台美關係以及各層級的交流。

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