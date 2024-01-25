北市衛生局螺獅粉稽查 網購產品半數不合格

衛生局今公布螺獅粉專案調查結果。（記者甘孟霖攝）

2024/01/25 17:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕近來螺獅粉大受台灣民眾歡迎，不過先前傳出有民眾吃到仿冒螺獅粉送醫，台北市長蔣萬安去年11月表示將啟動專案調查。衛生局今（25日）公布稽查結果，查核轄內製售螺螄粉之餐飲業者共計10家，同步於電商平台抽查螺螄粉產品共計10件，查核結果2家餐飲業者及5件網購產品不符規定。

台北市議員洪健益去年底於市政總質詢出，各社群平台出現許多代購中製螺獅粉資訊，但這不僅是走私違法行為，甚至還有山寨版本，讓民眾吃了身體不適送醫。

蔣萬安當時表示即刻啟動專案調查，若發現來路不明或中央認定走私的螺獅粉，除從邊境查驗，市府也會至賣場、店家、夜市、攤商稽查。

衛生局今公布不合格名冊，當中大安區1家業者進口螺螄粉類湯頭，原料未依規定申請輸入查驗並申報產品有關資訊，衛生局已依法處辦；另內湖1家業者使用在螺獅粉內的食材「紅油酸笋」是從中國店商平台訂購，屬不准許輸入項目，涉及違反海關緝私條例相關規定，已移請財政部關務署辦理。

衛生局也從電商平台購入10件螺獅粉產品，5件不符規定，當中1件螺螄粉醬包檢出防腐劑「去水醋酸」，可處3萬至300萬罰鍰，經查產品來源屬外縣市業者，已移請所轄衛生局處理；另外4件皆於同一網站購入，產地標示為「中國」，經循線追查商品物流，發貨來源業者位於桃園市，現場查獲存放螺螄粉產品，因我國未准許中國螺螄粉進口，本案涉違反海關緝私條例相關規定。

衛生局呼籲，依據相關規定，中國製粉條類產品如中式麵條、寬平麵條、米粉條等屬未開放進口貨品，螺獅粉也在其列；若於實體通路及電商平台販售該商品，已涉及違反進出口規定等有關法令。

衛生局提醒，食品業者進口中國貨品前，應先至經濟部國際貿易署網站查詢，查明該貨品是否准許進口；民眾選購食品時要提高警覺，最好向信用良好的廠商購買，並儘量於實體店面購買，留意產品上是否有完整明確的中文標示以掌握產品訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法