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1200月票記名悠遊卡遺失 1/26起可按比例退費

設定1200月票的悠遊卡遺失不用再認賠，台北市交通局宣布，明天起，已記名的悠遊卡將享有掛失後按比例退費服務，可退還扣除使用天數乘上40元及退票手續費後的餘額。（資料照）

設定1200月票的悠遊卡遺失不用再認賠，台北市交通局宣布，明天起，已記名的悠遊卡將享有掛失後按比例退費服務，可退還扣除使用天數乘上40元及退票手續費後的餘額。（資料照）

2024/01/25 17:21

〔中央社〕設定1200月票的悠遊卡遺失不用再認賠，台北市交通局宣布，明天起，已記名的悠遊卡將享有掛失後按比例退費服務，可退還扣除使用天數乘上40元及退票手續費後的餘額。

TPASS基北北桃都會通去年上路，每月只要新台幣1200元即可基北北桃捷運、公車等公共運輸搭到飽，不過國民黨台北市議員詹為元曾質疑，現行退費金額計算方式為1200元扣除使用天數乘上最高票價300元，等於使用超過4天就不予退費，此機制不合理。

台北市交通局今天發布新聞稿表示，考量現行約有5成以上民眾使用記名悠遊卡，為降低民眾損失，經基北北桃4市共同討論，將提供每人每年1次記名卡遺失按比例退費服務。

交通局說明，民眾可透過悠遊卡公司官網或「Easy Wallet」App申辦記名，明天起若設定都會通的記名卡遺失，可至悠遊卡公司官網申請掛失，當年度首次掛失者，將以票價1200元扣除使用天數乘上40元及退票手續費20元後退還餘額。

交通局統計，截至昨天為止，基北北桃都會通約已販售348萬張，使用次數破2.8億次，大眾運輸使用量也持續呈現增加趨勢。

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