會晤美眾院共同主席 柯文哲︰須提前因應北京在賴清德就職後動作

民眾黨主席柯文哲25日上午與美國聯邦眾議院「國會台灣連線」訪問團會面，雙方交流約1小時，並互相致贈禮品。（民眾黨提供）

2024/01/25 17:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲今（25）日上午與美國聯邦眾議院「國會台灣連線」訪問團會面，雙方交流約1小時，並互相致贈禮品。共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）表示，觀察此次台灣大選，民眾黨成為國會關鍵少數，足以證明民眾黨在台灣政壇的崛起是不可忽視的一股力量，期盼未來能強化雙方交流。柯文哲則認為，需留意北京政府在賴清德520就職演說之後，可能的下一步動作，提前做好因應。

代表共和黨的迪馬里表示，台灣連線是一個跨黨派且為美國國會中最龐大的組織，共有四位共同主席，此次選擇在大選之後立即訪台，即是希望展現美國國會跨黨派對台灣民主的支持。

民主黨的貝拉則分享，她自己也是醫生背景，對柯文哲的學經歷很有共鳴，也深感欽佩，此次造訪台灣相當期待與台灣政界及國會成員交流，確保美台之間的國會合作能協助台灣維持自我防衛能力，也希望雙方一同為了維持現狀而努力。

柯文哲致詞表示，自去年4月訪問美國後，他了解到應從世界的角度來看台灣，而不是從台灣的角度來看這個世界，而大家關心的台灣問題，則必須在中美對抗的架構下來思考如何找到適合台灣生存的位置。

柯表示，民進黨政府長期與中國政府陷入僵局，目前賴清德當選後尚未看到中國大動作恫嚇，但他認為需留意北京政府在賴清德5月20日就職演說之後，可能的下一步動作，提前做好因應，而今年年底的美國大選結果，也可能會影響中國對待台灣的態度。

對於兩岸關係，柯文哲表示，過去70年，中國對台灣的態度並沒有不一樣，差別在於中國的國力變強，但不應該把習近平的中國視為永久的中國，還是要相信中國會有民主改革的一天，基於目前的台海情況，他也再次重申「嚇阻」與「溝通」並用的兩大手段，並表示台灣應該要具備足夠的自我防衛能力，民眾黨仍主張國防經費應提升至GDP的3％，在這個基礎上也要試著跟中國溝通，曾任國會外交委員會亞太小組主席的貝拉也對此說法表達認同。

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