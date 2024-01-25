死刑存廢終於要決戰了！ 憲法法庭拍板4月23日辯論

憲法法庭4月23日召開死刑言詞辯論庭。（資料照）

2024/01/25 16:55

〔記者吳政峰／台北報導〕目前關押在看守所的37名死囚均聲請釋憲，主張死刑侵害生存權、人性尊嚴、比例原則等憲法原則，要求宣告違憲，歷經多年、多屆大法官討論，本屆大法官日前拍板決定受理，25日宣布將於4月23日召開言詞辯論，並將於庭後3個月內宣判，必要時得延長2個月。司法院長兼憲法法庭審判長許宗力卸任前排審本案，可見其對歷史定位之重視。

憲法法庭公告審理111年度憲民字第904052號王信福聲請案及相關併案共37件聲請案（均為死囚），定4月23日上午10時至下午4時，於憲法法庭（司法大廈4樓）行言詞辯論，爭點題綱共分兩層次。

第一層次是作為法定刑之一種的死刑是否違憲？憲法法庭想確認3點，首先，死刑除剝奪生命權外，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？其次，死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？第三，以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？

第二是如果認為死刑制度合憲，憲法法庭想確認根據我國憲法，其適用之犯罪類型是否有應限縮之處？或僅得適用於哪些犯罪類型？第二，本件各聲請案原因案件確定終局判決所適用之各該刑法罪名，包括刑法第226條之1、第271條第1項、第332條第1項、第348條第1項（中華民國88年4月21日施行：唯一死刑；95年7月1日修正後：死刑或無期徒刑），是否違憲？理由為何？

第三，適用死刑的刑事被告範圍，根據我國憲法，對宣告死刑的刑事被告範圍是否應有所限制？刑法第19條就「精神障礙」及「心智缺陷」之行為人，依其「行為時」「辨識能力之程度」，有「不罰」或「得減輕其刑」區別，就死刑宣告而言，是否違憲？

第四，死刑的配套程序，就我國法而言，在審判過程及判決宣告後，應各有哪些配套程序，始符合憲法正當程序之要求（例如第三審強制辯護、應行言詞辯論、評議一致決、判決確定後之非常救濟及其他程序保障等）?就此而言，刑事訴訟法第388條及相關程序規定是否違憲？或現行規定即已合憲而毋須變更或修正？理由各為何？

本案原另有111年度憲民字第904055號聲請人黃富康及107年度憲二字第276號聲請人郭旗山、陳昱安等3人，但因3名死囚均病死於看守所中，不在本次受理範圍內。此外，司法院副院長蔡烱燉、蔡彩貞、尤伯祥3位大法官迴避本案審理。

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