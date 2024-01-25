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新年多學一技之長 北市邀動物訓練師開講座

TYS邀動物訓練師開設講座。（台北市勞動局提供）

TYS邀動物訓練師開設講座。（台北市勞動局提供）

2024/01/25 16:58

〔記者陳奕劭／台北報導〕社會在走、一技之長要有。為了開拓青年認識新興職務，台北青年職涯發展中心（以下簡稱TYS）邀請動物行為訓練師分享職涯歷程，讓青年朋友更了解寵物市場。另外為培育專業人才，台北市職能發展學院開設汽車美容課程，現正開放報名至113年3月5日截止。

毛小孩時代來臨，為了認識寵物市場，TYS邀1月27日邀請動物行為訓練師iLia，分享自身從2017年投身動物訓練之實務工作經驗；為了深化職場數位工具，中心邀請劉文琇老師分享WORD技能，精選上班族最常使用的WORD工具，包括文書編輯、格式排版、合併列印等，幫助工作更有效率，歡迎青年踴躍報名參與。（報名網址：https://okwork.gov.taipei/ESO/）

台北市勞動局局長高寶華表示，職涯講座除了提供青年探索職涯新視野的機會外，更是協助青年了解產業趨勢的管道，如能善用講座活動，就有機會職涯的藍海中找到自己的舞台。

另外，汽車產業鏈背後有龐大商機，為了培養汽車美容技術人才，台北市職能發展學院將自113年4月17日至6月3日辦理汽車美容職能培育課程，現正開放報名至113年3月5日截止，歡迎年滿15歲以上無業或待業者踴躍報名。

職能學院主任高俊儀表示，完訓後，學員將具有汽車美容半技師的工作技能、客戶接待、基本開店的觀念，學員可至一般洗車服務、汽車美容自營店、加盟店、公司附設美容事業部等從事相關業務或自行開業。

TYS開設WORD講座。（台北市勞動局提供）

TYS開設WORD講座。（台北市勞動局提供）

台北市職能發展學院汽車美容課程上課照片。（台北市勞動局提供）

台北市職能發展學院汽車美容課程上課照片。（台北市勞動局提供）

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