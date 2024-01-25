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TPASS「基北北桃都會通」記名卡 明起遺失可彈性退費

北市交通局表示，明日（26日）起民眾使用記名悠遊卡設定都會通，如票卡遺失可至悠遊卡公司官網申請掛失，當年度首次掛失者，將以票價1200元扣除40元（1200元/30日）乘以經過日數，再扣除退票手續費20元後退還餘額。 （資料照）

北市交通局表示，明日（26日）起民眾使用記名悠遊卡設定都會通，如票卡遺失可至悠遊卡公司官網申請掛失，當年度首次掛失者，將以票價1200元扣除40元（1200元/30日）乘以經過日數，再扣除退票手續費20元後退還餘額。 （資料照）

2024/01/25 16:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕基北北桃都會通1200元TPASS月票上路半年多，過往民眾如遺失票卡，將以每日扣減300元再扣手續費20元計算退費，為便利民眾，台北市交通局宣布，明日（26日）起民眾使用記名悠遊卡設定都會通，如票卡遺失可至悠遊卡公司官網申請掛失，當年度首次掛失者，將以票價1200元扣除40元（1200元/30日）乘以經過日數，再扣除退票手續費20元後退還餘額。

交通局表示，以往的退費模式，等同於啟用後第4天就無退費餘額，考量到現在已有超過5成使用民眾記名，為降低民眾損失，經台北、新北、桃園及基隆4市討論，提供每人每年1次票卡遺失按比例退費。

交通局強調，該功能僅適用於記名悠遊卡，民眾應於卡片遺失後立即至悠遊卡官網的「悠遊卡記名與掛失專區」申請掛失，審核確認後將退款至指定帳戶，或寄送退費通知單至指定地點。提醒民眾持有悠遊卡如尚未記名，可透過悠遊卡公司官網或「Easy Wallet」申辦。

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