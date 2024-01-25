美眾院共同主席：改變現狀的不是台美是北京政權 民主國家應共同面對

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里、貝拉率團訪台，今會見蔡英文總統。（總統府提供）

2024/01/25 16:04

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里、貝拉率團訪台，今會見蔡英文總統。迪馬里表示，他們非常清楚台灣與中國間的巨大差異，台灣是自由、繁榮與民主的閃亮之星，期盼與台灣持續合作；貝拉也說，美國國會非常了解台海及區域內面臨挑戰，選擇改變現狀的不是台灣或美國人民，而是中國北京政權的侵擾行為，所有相信自由的民主國家均應負起責任，共同面對。

蔡英文指出，感謝美國國會長期不分黨派，對台美關係的支持，在深化台美經貿連結上，「國會台灣連線」扮演著非常重要的角色，2019年「國會台灣連線」就發動161位跨黨派眾議員聯名支持台美洽簽雙邊貿易協定；2022年也發動200位眾議員聯名支持台灣納入美國「印太經濟架構」，這些行動都為「台美21世紀貿易倡議」奠定啟動的基礎。

蔡英文表示說，她知道迪馬里、貝拉兩位共同主席都非常關心台美雙重課稅問題，期盼「美台快速雙重稅收減免法案」能夠儘早完成立法，為台美雙方打造互惠的經濟交流環境，歷經疫情挑戰，台灣從防疫和經濟等面向，都更加證明我們有能力，也有意願為世界做出更多貢獻，台灣會堅定地走在民主道路上，繼續走向世界，期待透過台美交流，擴大台灣與各國的連結，一起壯大民主陣營，創造全球的繁榮發展，「我們一起繼續努力」。

迪馬里指出，此次訪團清楚傳達了一個訊息，即美國不分黨派，堅定支持台灣及其繁榮與安全，關於蔡總統所提的雙重課稅議題，相信很快就能有好消息。他說，他們明白台灣人民承受來自中國對台灣選舉的干預及其他更多行為，也非常清楚台灣與中國間的巨大差異，台灣是自由、繁榮與民主的閃亮之星，期盼與台灣持續合作。

貝拉表示，此行是要慶賀台灣人民成功展現民主及對於自己未來道路的自由意志，他跟迪馬里來自不同政黨，但美國聯邦眾院「國會台灣連線」是美國國會裡最大的黨團，這象徵美國人民對台灣人民的堅定支持。美國國會非常了解目前台灣海峽與區域內所面臨的挑戰，他認為，選擇改變現狀的並不是台灣或美國人民，大家看到的是來自中國北京政權的侵擾行為，所有相信自由的民主國家均應負起責任，共同面對。

貝拉說，如同蔡英文總統及賴清德總統當選人所言，我們都希望能夠維持和平與繁榮的現狀。就如同過去45年台灣的和平與繁榮，我們將持續共同努力，創造下一個45年的和平與繁榮。適逢《台灣關係法》立法45週年，他必須重申該法的核心原則，台灣人必須能選擇自己未來的道路，而台灣的未來也必須由台灣人民自己決定。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席迪馬里、貝拉率團訪台，今會見蔡英文總統。（總統府提供）

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