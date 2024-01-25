領務局春節好康！ 限量波鴿紅包禮盒組快Line領

外交部領事事務局舉辦「波鴿迎新春，好運龍總來」旅外安全宣導活動。（取自領務局官網）

2024/01/25 16:17

〔記者楊堯茹／台北報導〕龍年春節假期即將來臨，外交部領事事務局舉辦「波鴿迎新春，好運龍總來」旅外安全宣導活動，即日起到29日到領務局LINE官方帳號參加有獎徵答，就有機會會抽到限量「波鴿紅包禮盒組」，幸運兒還可額外獲得好禮！

春節期間許多國人將出國遊玩，領務局為提醒國人注意旅外安全事項及外交部旅外國人急難救助機制，特別於25日至29日辦理LINE官方帳號旅安有獎徵答活動，凡於LINE上參加有獎徵答，答對題目就有機會抽到限量「波鴿紅包禮盒組」，幸運兒還可額外獲得「波鴿頸枕」或「波鴿盥洗包」，分別限量20組及30組，上述禮品限寄送台澎金馬地區。

外交部表示，領務局今年首次設計紅包禮盒組，可愛的波鴿家族帶來新春的好兆頭，一組包含4個紅包、4幅春聯及年曆卡，外包裝還能作為桌曆，希望收到禮盒的民眾都能平安快樂、心想事成。

有申辦護照或簽證等需求的民眾也注意！29日至31日期間，只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦事處申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費，就可以憑繳費收據領取波鴿紅包禮盒組，一人一份，每日限量，送完為止。

此外，29日上午9時至12時在領務局大廳也將舉辦春節旅外安全宣導活動，有精彩表演、有獎徵答及現場手寫春聯贈送活動，也有多項精美小禮物等您來參與領取。

領務局首次設計紅包禮盒組，一組包含4個紅包、4幅春聯及年曆卡，外包裝還能作為桌曆。（領務局提供）

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