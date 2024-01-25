詐騙水房隱身黑幫據點 3個月至少37人受害、財損逾2.4億

警方查扣開山刀等各式刀械，以及銀行卡、存摺、監視器設備、點鈔機、手機、K他命等大批贓證物，（記者邱俊福攝）

2024/01/25 15:47

〔記者邱俊福／台北報導〕男子官柏翰為首的假投資詐騙水房，隱身於新北市三重區一處黑幫據點，涉嫌專替藏身柬埔寨的境外詐騙集團機房，出面向受騙被害人收取投資款項，再購買虛擬貨幣，遂行洗錢，從中分潤百分之8，而犯案短短3個月，至少有37人受害、財損逾2億4000萬元。刑事局偵七大隊第三隊今宣布偵破，逮官嫌與旗下幹部、車手等6人送辦。

警方調查，去年4月至7月間，境外詐欺機房透過臉書等投放假投資廣告，冒用股市、財經名人推薦個股為噱頭，誘騙被害人加入Line投資群組，並慫恿下載假的「富達投資」APP，誘騙被害人掏錢投資，只要有被害人領款欲投資，境外機房便聯繫官嫌為首的水房，指揮旗下車手，假冒「富達投資」專員向被害人面交取款。

車手取款後，便前往新北市三重市一處民宅聚集，將贓款交給管理虛擬錢包的謝姓共犯，轉成虛擬貨幣洗錢，再交付境外詐騙機房。

由於該處民宅，平時有竹聯幫明仁會、天道盟等等各黑幫分子頻繁出入，且經常發生互毆等暴力事件，警方不排除有背後有黑幫操控的狀況，將持續擴大偵辦。

警方是分析被害人資料後，鎖定官嫌為首的水房偵查，先於去年8月31日逮捕負責管理錢包的謝嫌到案，本月16日再進行第二波行動，逮捕列為治平對象的官嫌與旗下車手等共5人到案，查扣開山刀等各式刀械，以及銀行卡、存摺、監視器設備、點鈔機、K他命等大批贓證物，警詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

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男子官柏翰等人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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