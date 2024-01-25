賴清德：中國打壓台灣是國際損失 與理念相近國攜手捍衛民主人權

副總統暨總統當選人賴清德今接見立陶宛國會友好訪問團時指出，他最重要的使命是繼續維持台海現狀與區域和平穩定，並以對等尊嚴展開交流，將與立陶宛等理念相近國家攜手捍衛民主價值、人權理念，打造具有韌性的民主夥伴關係。 （總統府提供）

2024/01/25 16:01

〔記者陳昀／台北報導〕副總統暨總統當選人賴清德今接見立陶宛國會友好訪問團時指出，面對極權主義擴張，他最重要的使命是繼續維持台海現狀與區域和平穩定，並以對等尊嚴展開交流，中國對台在國際場域刻意打壓、恐嚇，是國際社會的損失，台灣將與立陶宛等理念相近國家攜手捍衛民主價值、人權理念，期盼未來兩國持續加強合作，一起打造具有韌性的民主夥伴關係。

賴清德表示，感謝馬瑪竇主席在我國大選後立即率領歐洲第一個訪問團來台，這場選舉雖然面對中國威權勢力前所未有的干預，但台灣人民依舊無懼威脅，向全世界展現台灣人民堅定守護民主價值的決心，這不僅是民主的勝利，也是世界上愛護民主人士的共同勝利，賴也感謝立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）及國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）等國會友人第一時間透過多元方式祝賀，展現台灣與立陶宛同為對抗威權主義最前線國家間的情誼。

賴清德提到，相信大家早已注意到，中國對台灣在國際場域上的刻意打壓及恐嚇，中國利誘我邦交國諾魯，刻意選在上週我國大選後宣布與我國斷交，此一手段已充分暴露其威權擴張，以及挑戰國際秩序與區域穩定的本質。2021年我國以台灣為名在立陶宛設立代表處時，中國同樣也對立陶宛採取針對性的貿易報復行動，面對這些挑戰，未來他最重要的使命，就是持續維持台海現狀及區域和平穩定，並在對等尊嚴的前提下，和中國展開對話與交流，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

賴清德指出，全球的和平、繁榮及穩定，必須仰賴所有國際社會成員的共同努力，然中國持續曲解聯合國第2758號決議案，將台灣2300萬人民排除在聯合國體系外，不利於全球議題的合作與推動，更是國際社會的損失，由衷感謝立陶宛對台灣擴大國際參與的支持，更期盼未來在立陶宛友人的協助下，讓世界友台聲量更為提升。他說，面對極權主義擴張的挑戰，台灣有責任與理念相近國家攜手捍衛民主價值、人權理念，強化價值夥伴關係，期盼台立雙方持續加強合作，一起打造具有韌性的民主夥伴關係。

馬瑪竇表示，祝福賴總統當選人未來擔任總統一切順利，從此次勝選可以看出，台灣人民相信賴總統當選人的領導能力和遠見可以讓台灣變得更好。立陶宛和台灣一樣相信自由、民主與法治，會持續堅定的與台灣站在一起，共同努力鞏固雙邊關係，世界局勢不斷變化，民主國家間強健的合作關係比以往來得更為重要，民主化歷程及維護自由的承諾並沒有被忽視。他希望與台灣在現有相互尊重及共享價值的基礎上，持續深化關係。

馬瑪竇認為，威權國家利用自由社會的透明開放變得越來越強大，也變得越來越有侵略性，他們害怕統治的正當性受到質疑，害怕未來失去權力，並清楚知道人民不想受到他們的統治。民主或威權體制是結果，不是原因，原因在於人民的心態，人民是擁有獨立思想的個體，或已經被集體洗腦而失去自由思考的能力。台灣屬於前者，有自由思想的人民造就了今天的台灣，台灣已經成為世界的楷模。

馬瑪竇指出，台灣與立陶宛在文化、經濟及科技方面有很多值得探索的合作機會，他能預見未來雙方的經濟緊密結合，立陶宛、歐盟及台灣的企業可以共同合作，用創新的方式解決問題，造福人民；透過藝術、音樂及思想的交流，鞏固人民之間的連結；雙方的科技碰撞出更多火花，集結資源與專業技術，共同面對數位時代的各項挑戰，雙邊強化合作的願景近在眼前，在此之前也必須謹記，合作不只是約定好的交易，而是作為自由國家的共同承諾，相信團結可以讓彼此更加強大。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）偕執政「祖國聯盟—基督教民主黨」、執政「自由黨」及在野「社會民主黨」3位副議長、共11位朝野議員訪台。訪團成員尚包括立陶宛國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）、薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）、日本小組主席瓦林斯卡（Arunas Valinskas）、人權委員會主席瑞克費雪（Tomas Raskevičius）、預算委員會副主席游奈提（Liudas Jonaitis）、教育及科學委員會副主席卡欣絲凱（Ieva Kačinskaitė Urbonienė）、議員席薩斯（Algirdas Sysas）、費雪尼（Andrius Vyšniauskas）及雅珊娜（Dalia Asanavičiūtė）等，由副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵及立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）陪同前往總統府。

副總統暨總統當選人賴清德今接見立陶宛國會友好訪問團時指出，他最重要的使命是繼續維持台海現狀與區域和平穩定，並以對等尊嚴展開交流，將與立陶宛等理念相近國家攜手捍衛民主價值、人權理念，打造具有韌性的民主夥伴關係。 （總統府提供）

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）偕執政「祖國聯盟—基督教民主黨」、執政「自由黨」及在野「社會民主黨」3位副議長、共11位朝野議員訪台。 （總統府提供）

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