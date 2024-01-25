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高雄城中城大火46死 縱火嫌犯黃格格確定逃死

高雄市城中城大火46死案，嫌犯黃格格被判無期徒刑定讞。（資料照）

高雄市城中城大火46死案，嫌犯黃格格被判無期徒刑定讞。（資料照）

2024/01/25 15:47

首次上稿：15:29
更新時間：15:47

〔記者溫于德／台北報導〕3年前高雄市城中城大火釀46死、43傷案，一審認黃格格犯放火、過失致死罪判處無期徒刑；二審改依放火及不確定故意殺人罪論處，刑度不變；最高法院駁回上訴定讞，黃女確定逃死。

最高法院說明，現年53歲的黃女被判無期徒刑須服刑25年且有悔意實據，才得假釋出獄，屆時黃女已年近80歲，無論精神、體能均不如以往。

且黃女假釋期間，依法須付保護管束長達20年，若有逾矩情況會被撤銷假釋，屆時再度入獄執行，最高法院故決定維持無期徒刑的判決結果，駁回她的上訴定讞。

在押的黃女與郭姓男子有感情糾紛，2021年10月14日凌晨她先縱火，騎車離開城中城郭男住處30分鐘後，屋內冒出火光，隨後擴大燃燒釀禍。

黃女被檢方依殺人和放火罪起訴，一審高雄地院認定黃無殺人犯意，改依放火和過失致死罪判無期徒刑；黃女自認無罪，檢方則認為應判死刑，兩造均上訴。

二審高雄高分院指黃女犯的是殺人、放火罪，並指黃女不滿郭男與前女友復合，心中憤恨，故意將沉香餘燼微小火源倒置座墊上任憑燃燒離去。

二審並考量黃女案發曾傳「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的…你想看到的事情，我絕對會做給你看」等訊息給郭男，認定她為了報復洩恨，導致住戶死亡的結果。

二審也審酌黃女的犯行屬於間接故意殺人，不符「情節最重大之罪」不能判死，且黃女服刑25年後若獲假釋，已逾78歲，對社會危害不大，仍判決無期徒刑。最高法院今駁回上訴確定。

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