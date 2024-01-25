大專校院校長會議開幕 潘文忠：政府投資高等教育逐年提高

教育部長潘文忠於113年全國大專校院校長會議致詞。（記者楊綿傑攝）

2024/01/25 15:56

〔記者楊綿傑／台中報導〕113年大專校院校長會議今天開幕，各校校長齊聚一堂討論高教議題，教育部長潘文忠致詞時提到，教育部對高教深耕計畫、提升教師待遇、吸引國際人才等都有著力，政府支持下高等教育預算逐年提高，今年提升到1280億，會持續支持學校發展。

113年大專校院校長會議今明2天於台中朝陽科大舉行，今年以智慧時代、創新永續為主題，內容談論包括國際生來台留台政策、數位化與智慧化等多項議題。

教育部長潘文忠表示，全國大專校院校長會議的召開，對高教發展有其重大意義，教育部推動高教深耕計畫，第二期將投入970餘億元，鼓勵各大學找到辦學優勢，並發展自身特色。而為提升教師待遇，今年起調整公立大專教師學術研究加給15%；也透過跨部會合作，吸引國際人才來台就學、留台工作。

潘文忠表示，感謝各大學與教育部攜手，共同面對全球環境、科技及產業快速變遷的挑戰，在蔡總統與行政院對教育部政策、教育經費的支持下，高等教育的投資逐年提高，從2016年編列863億元預算，成長到2024年的1280億元，教育部會持續聽取各大學的意見，持續提供資源，並與跨部會合作，創造永續的高等教育環境。

會議今也邀請國科會主委吳政忠專題演講，他提到我國面臨即將到來的數位轉型、淨零轉型等趨勢，國科會未來將鞏固基礎科研、強化重點人才培育，期望與產學研攜手培育跨域高階科技人才，提前布局台灣未來10年的產業創新，邁向2035科技願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法