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首批1年制義務役男今入伍 黃珊珊：民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」

民眾黨立委當選人黃珊珊表示，立院民眾黨團將在開議後，於外交國防委員會提案成立「役男監督評估小組」，檢視國防部能否在1年內提供役男充實有用的訓練。（資料照）

民眾黨立委當選人黃珊珊表示，立院民眾黨團將在開議後，於外交國防委員會提案成立「役男監督評估小組」，檢視國防部能否在1年內提供役男充實有用的訓練。（資料照）

2024/01/25 16:14

〔記者黃靖媗／台北報導〕首批1年制義務役役男今（25）日入伍，民眾黨立委當選人黃珊珊表示，立院民眾黨團將在開議後，於外交國防委員會提案成立「役男監督評估小組」，檢視國防部能否在1年內提供役男充實有用的訓練。

黃珊珊透過臉書指出，部分役男對薪餉遠低於基本工資頗有微詞，有大學生擔憂犧牲大四實習謀職的時間，也有役男認為「1年不長不短，就當報效國家」。

黃珊珊表示，民眾黨團宣示，將在立法院開議後，正式在外交及國防委員會提案成立「役男監督評估小組」，由各黨派代表共同參與，該小組必須向外交及國防委員會報告評估進度，檢視國防部能否在1年內提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。

黃珊珊表示，1年制義務役的訓練內容比服役長度更重要，要符合戰備規畫技能，軍備武器的操作訓練等，並注意後續的軍紀管理，以及學長、學弟之間的關係，國防部在軍紀部分經常螺絲掉滿地，務必加強管理及督導，才能凝聚軍心，打造堅實軍風，最重要的是，要提升榮譽感，加強待遇保障，才可以安心保家衛國。

黃珊珊也指出，「3+1」方案可能加劇產學介接問題，例如理工科學生學分需求通常較多，3年內完成學分是個巨大挑戰，而技職體系的科技大學，在第4年通常有大量實習課程，若被犧牲可能對學生職涯有負面影響，校方課程安排也可能被打亂，校方與學生都迫切想知道，國防部、教育部及各大學都溝通好了嗎？

最後，黃珊珊表示，備戰才能避戰，能戰才能止戰，呼籲政府別讓年輕人虛擲1年時間，真正落實實戰訓練，國防部也務必滾動檢討，如何有效將義務役員額，納入以自願役官、士、兵為主的部隊正常運作，真正提升國防及戰備能量。

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