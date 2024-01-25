《夜夜秀》訕笑罕病者 病友團體：尊重身障者是文明指標

財團法人罕見疾病基金會及台灣弱勢病患權益促進會今（25日）共同發布聲明，譴責「夜夜秀」對罕病身障者的不當言論。（資料照）

2024/01/25 15:25

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國媒體人王志安日前在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》嘲諷身障候選人引發輿論撻罰，財團法人罕見疾病基金會及台灣弱勢病患權益促進會今（25日）共同發布聲明，譴責該節目對罕病身障者的不當言論，並強調尊重身障朋友是社會進步的文明指標。

經營自媒體的前央視記者王志安，日前來台觀選，在參加網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時提到，台灣造勢場合像場秀，並說出「把殘疾人士推上去煽情」，甚至擺出顫抖的手模仿身障者，引發輿論撻罰，該言論也被認為是在影射罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）罕見遺傳性神經肌肉疾病的民進黨身障律師陳俊翰。

病友團體指出，目前全國有539名SMA患者，陳俊翰儘管全身癱瘓，卻以卓越成績在台大取得法律、會計雙學位，並在哈佛、密西根大學獲得法學碩士及法學博士，為回饋台灣，他選擇歸國投入身障權益倡導，積極參政。

然而擁有廣大網路聲量、對年輕人有影響力的《賀瓏夜夜秀》，卻在節目中對身障者不當訕笑，對此病友團體深感遺憾並提出抗議，認為該節目應更謹慎處理相關議題，促進社會對身心障礙者的理解和尊重。

病友團體聲明指出，罕病族群長期處於社會弱勢，該會尊重病友跨黨派參政的意願與權益，對少數人士歧視身障者從政及參政權益的言論表示嚴厲譴責，該會衷心支持陳俊翰及所有身障者為社會奉獻的心願及行動。

病友團體也強調，尊重身心障礙朋友是社會進步的文明指標，更是病友團體為罕病患者努力不懈的任務目標，也期盼政府及社會大眾，能夠正視罕病身障者參與公眾事務的權利，並給予更多機會、支持與協助。

財團法人罕見疾病基金會及台灣弱勢病患權益促進會共同發布聲明，譴責網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》的內容嘲諷罕病病友。圖為聲明稿全文 。（記者邱芷柔翻攝）

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