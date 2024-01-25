北市議會義賣二手衣送暖 捐失親兒、兒童關懷機構共90萬元

台北市議長戴錫欽號召議員在就職週年發起的二手衣義賣所得，今（25）天由戴錫欽與台北市長蔣萬安代表，在市議員許淑華（右）媒合下，捐贈台北市失親兒福利基金會45萬元。（記者何玉華攝）

2024/01/25 14:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議長戴錫欽號召議員在就職週年發起的二手衣義賣所得，今（25）天由戴錫欽與台北市長蔣萬安代表，捐贈給台北市失親兒福利基金會與中華育幼機構兒童關懷協會各45萬元，戴錫欽表示，謝謝跨黨派議員的共襄盛舉及兩個社福單位的努力，蔣萬安說，他一度還擔心捐出的球衣賣不好，要回去想想下一次要捐出什麼衣服。

戴錫欽表示，去年擔任議長後，便想在議員就職紀念日號召跨黨派議員、府會同仁捐贈二手衣義賣，獲得大家共襄盛舉，蔣萬安捐出的兩件球衣共賣出50萬元，是最高的；總金額分別捐贈給失親兒福利基金會與兒童關懷協會，都是長期在社會安全網中努力，彌補政府資源非常不足的單位，也照顧了很多因為家庭變故或是經濟壓力而導致生活或就學困難的孩子。他表示，未來每年的12月25號就職紀念日，都會規劃二手衣或不同形式的義賣慈善活動，希望大家踴躍共襄盛舉。

蔣萬安表示，很開心參加二手衣義賣，戴錫欽割愛看五月天演唱會穿的五月天潮牌外套，讓他感動；他自己捐贈的是第一次帶媒體到大巨蛋開箱時穿的藍色中華隊棒球衣，另一件是大巨蛋第一次舉辦棒球賽事、亞錦賽時，他為中華隊加油時穿的淺白色球衣，兩件共賣得50萬元。他笑稱原本還擔心賣不好，顏面無光，現在賣出好價錢，可以把這份愛心給有需要的機構，很開心，但他也要回去想一想，下次還能拿出什麼二手衣。

台北市議長戴錫欽號召議員在就職週年發起的二手衣義賣所得，今（25）天由戴錫欽與台北市長蔣萬安代表，捐贈給中華育幼機構兒童關懷協會45萬元。（記者何玉華攝）

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