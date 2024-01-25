北市高中球隊教練爆霸凌、師生戀還施壓學生撤案 教育局被爆有內鬼

台北市議員簡舒培今與人本教育基金會執行長馮喬蘭、受害學生開記者會。（記者楊心慧攝）

2024/01/25 14:40

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北市高中性平案教育局被控包庇、洩密 蔣萬安：已啟動專案調查

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委陳培瑜上週五與民團揭露，台北市某高中球隊教練長期霸凌學生，甚至與女學生發展師生戀，校方卻知情不報、威脅撤案；台北市議員簡舒培質疑教育局洩露性平密件、協助包庇，嚴重失職應徹查；教育局則表示，針對洩密將由教育局政風室盡速調查，此案無法容忍學校威脅學生撤案，對此十分痛心，若教師知悉卻隱匿將裁罰3至15萬。

簡舒培今與人本教育基金會執行長馮喬蘭、受害學生開記者會質疑北市教育局，從性平檢舉案號、案文到體育署的函詢公文，都在第一時間被洩漏給包庇被控教練的總教練，讓其得以威脅受害學生撤案，甚至囂張的恐嚇學生教育局的人會通知他，校長還會幫忙攔截公文，嚴重造成受害陳情人學生莫大壓力。

馮喬蘭表示，孩子遭施壓撤案，教育局的專業知識低落，明明有事證可調查，但教育局仍撤案，此案攸關北市府的公信力，整個過程教育局、學校及教練皆應該被究責，並檢討究竟為何會有洩密的狀況發生，要如何維護學生權益，否則未來誰還敢陳情？

記者會現場還公布教練威脅學生的錄音檔、LINE截圖。受害學生表示，陳情當天下午就被體育組找去，學校要求要打電話去說是惡作劇藉此撤案，並在很多同學面前公然威脅，若再有所小動作就要對他「開鍘」。

另名學生表示，自從上週開完記者會後，教練就找球隊裡的學生調查誰是舉證的人，就連體育組的老師都會酸「說話要小心否則會被舉報」，在校被老師們冷嘲熱諷，更遭到漠視，學校也沒有給予保護，讓他們十分難過和害怕。

坦言承辦人對性平案敏感度低 北市教育局：十分痛心

教育局副局長陳素慧坦言，此案教育局校安室承辦同仁對性平案件敏感度低、不夠專業，透過電話知道可能有師生戀、霸凌，就應立即啟動通報才能調查，師生戀的起因是否有不當權利關係，教育局將做檢討，後續會由政風室了解教練、校方是否有教唆、慫恿學生撤案的不可原諒行為，無論進入教師考核、評議等，後續都會確切執行。

對於媒體詢問學生未受保護遭到其他師長冷嘲熱諷，陳素慧回應，聽到孩子們被這樣對待很痛心，希望學校可以好好處理，將立刻和學校反映其他教師不能對孩子有差別待遇，針對涉案施壓的師長要求請假停職，教育局對於校園性平事件零容忍，師長若有共犯結構，性平、霸凌都要調查究責。

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