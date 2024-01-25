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國會要的是「戰鬥黨團」！ 徐巧芯︰總召支持能抗衡民進黨的人

國民黨立委當選人徐巧芯今日受邀「如何當個好立委」戰鬥營，向黨內新人立委分享空戰經驗。（記者林哲遠攝）

國民黨立委當選人徐巧芯今日受邀「如何當個好立委」戰鬥營，向黨內新人立委分享空戰經驗。（記者林哲遠攝）

2024/01/25 13:20

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委傅崐萁、賴士葆兩人相繼登記參選國民黨立法院黨團總召。國民黨立委當選人徐巧芯今日受邀「如何當個好立委」戰鬥營，向黨內新人立委分享空戰經驗。她認為，2024年國會要的是「戰鬥黨團」，把監督力道拉到最強，「我支持傾向很簡單，看哪位最能抗衡現在的民進黨，發揮監督力道。」

徐巧芯表示，現在政治領域上，空戰的重要性越來越高，可以接觸到平常接觸不到的族群，可能透過競選歌曲、短影音等方式來做擴散。另一方面，在網路上也會遇到很多惡意，包含側翼網軍、特定政黨極端份子等，要如何應對？

她舉例，台灣基進在她的選區上，掛了許多她負面的看板，自己都是很正面的回應他們，甚至在基進黨政黨票大落選時，「我還去他們臉書留言，謝謝他們的支持與幫忙，能夠讓我當選立委，因為他們掛負面看板的地方，我的票都開得特別好。」

徐巧芯解釋，用這種幽默、自嘲的方式來面對網路社群的方式，就可以達到一個不錯的效果。「當你碰到攻擊時，要想辦法把危機化為轉機，用微笑、自信與樂觀的方式來面對。」

至於黨團總召會支持誰？徐巧芯坦言，自己是新人立委，對於黨團三長要負擔什麼職務、內容還不像資深立委們那般了解，她會再研究看看。不過，「我的原則簡單，2024年國會要的是戰鬥黨團，要把監督力道拉到最強，我支持傾向很簡單，哪位最能抗衡現在的民進黨，發揮監督力道，她會慢慢聽大家的主張。」

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