3個月前才盛大啟用......景美女中地下停車場到處積水惹怨

民眾發現景美女中地下停車場有多處積水，發文到地方社團抱怨。（翻攝自臉書）

2024/01/25 13:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕景美女中地下停車場去年10月底完工啟用，不過近日卻有民眾發現，停車場內到處有大片積水，台北市議員耿葳邀集相關單位前往會勘，問題初步獲得改善，但她也質疑會勘當下才知道該停車場還沒有點交驗收完成，難道宣揚政績比施工品質重要？對此，新建工程處表示，該工程因使用需求分段驗收，已於去年九月完成相關程序。

日前有網友在地方社團貼出兩則影片，只見影片中景美女中地下停車場有多處地面上有大片積水未退。他指出，停車場漏水問題嚴重，之前就有地方會一直滴水，滴在停放車輛上長時間恐造成外漆被腐蝕，此外停車場還有電燈閃爍不停的問題，種種問題讓他不禁直呼「我們的公共工程出了什麼狀況」？

耿葳表示，在社團看到民眾抱怨後立即邀集停管處、新工處、施工單位、管理廠商、校方到現場會勘找出漏水原因，發現積水最嚴重的地方源頭有兩處，管理室門口前車道與旁邊停車格積水，是瓦斯公司鑽孔安裝訊號線PVC管破裂雨水滲漏所造成，校方已請廠商立即改善；另一積水點在廁所前車道與停車格，是因為近日測試溫水游泳池鍋爐接廁所水源蓄水，接水的塑膠管破洞造成，因當下無人監看導致積水範圍擴大，目前已處理完畢。

不過，耿葳指出，會勘當下新工處與承包廠商數人正在逐項驗收，她才知道該停車場還沒驗收點交就開放使用，她不禁感到那，許多公共工程完工後大張旗鼓舉辦啟用典禮，但常被抱怨缺失一堆，難道宣揚政績比施工品質還重要嗎？

對此，停管處營運科長李杰儒表示，接獲民眾反映後已將積水清乾淨，之後也會派員加強巡視。

新工處南區工務所主任王明輝表示，停車場兩處積水皆已處理完成；本工程共分二期工程，因一期工程使用單位有先行使用需求，依契約規定工程部分竣工後，如有部分先行使用必要，應先就該部分辦理分段查驗，新工處已於去年9月與相關單位完成分段查驗程序及相關點交作業。

民眾發現景美女中地下停車場有多處積水，發文到地方社團抱怨。（翻攝自臉書）

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