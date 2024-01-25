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長榮機師罷工預告期僅24小時 觀光署：法律可考慮調整

觀光署署長周永暉（中）表示，罷工預告期僅24小時的話不太夠，相關法律可考慮調整。（記者丁奕攝）

觀光署署長周永暉（中）表示，罷工預告期僅24小時的話不太夠，相關法律可考慮調整。（記者丁奕攝）

2024/01/25 12:34

〔記者丁奕／台北報導〕長榮航空與桃園市機師職業工會長榮分會昨（24）日勞資協商進展不大，下週還需要再協商，工會說預告期僅有24小時，讓春節訂好機票的民眾人心惶惶。觀光署署長周永暉表示，觀光發展需要航空公司協助，希望雙方多溝通讓事件能夠和平落幕，24小時預告期不太夠，相關法律可考慮調整。

周永暉今日出席澎湖四季旅遊記者會時表示，據他了解長榮航空公司本部高階主管很有誠意想化解勞資爭議，希望事件能夠和平落幕，因後疫情時代的觀光發展，很需要航空公司的協助，而公司治理的部分本來就是要多聽員工的意見，若有衝突就去化解，希望雙方多溝通。

對於預告期僅24小時，周永暉指出，現有的24小時的確不太夠，觀光署都尊重相關法律規定，但也可以考慮做一些調整。

目前「勞資爭議處理法」並無罷工預告期相關規定，2019年航空業界多次罷工曾引起相關討論，不過因工會團體、勞動部擔心影響勞工罷工權，即便工商團體、交通部贊成設立民航罷工預告期，但最終仍未修法增訂。

周永暉表示，觀光署也參與了交通部應變小組，罷工的相關措施過去都有規定，會按照既有規定辦理，但還是不希望罷工發生，希望大家多給勞資雙方鼓勵，讓事件和平落幕。

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