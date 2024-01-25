川普稱台灣搶走晶片生意 外交部：台美經貿互利合作

外交部今舉行例行記者，發言人劉永健回答媒體提問。（記者楊堯茹攝）

2024/01/25 12:29

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國大選前哨戰開跑，前總統川普（Donlad Trump）日前在共和黨提名戰首站愛荷華州出線。隨著提名聲浪提高，川普過去言論被重新檢視，一段川普的專訪影片近日在X平台流傳，他在專訪中拒絕表態保衛台灣，並稱「台灣搶走美國晶片生意」。對此，外交部發言人劉永健今表示，台美經貿關係密切，半導體供應鏈方面更是以互利合作的方式進行。

劉永健指出，這是川普去年7月受訪影片，外交部不針對此影片進行回應；同時強調，台美關係獲得美國歷屆政府跨黨派支持，各界有目共睹，雙方在安全、經濟、科技、教育，以至於全球議題的夥伴關係都不斷地深化，台美經貿關係與產業結構互補互利也互惠，有關半導體方面的供應鏈，也是以互利合作的方式進行。

川普去年7月接受福斯新聞專訪，主持人詢問，若再度入主白宮，美國是否會幫助「保衛台灣」，而此舉是否意味著將與中國開戰，川普四兩撥千斤表示，以總統立場做清楚表態將不利於未來談判，但話鋒一轉又說，「台灣確實搶有了我們所有的晶片生意」、「我們早該阻止了」。

「新聞週刊」解讀，川普發言暗示美國不應在中國入侵台灣時提供協助；針對他對半導體供應鏈的說法，美國德國馬歇爾基金會印太項目負責人葛來儀（Bonnie Glaser）發文強調，「對不起，川普，台灣沒有偷走美國的晶片業務」，還提醒台灣要小心了。

此外，美國跨黨派「國會台灣連線」二位共同主席，包括共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）及民主黨貝拉眾議員（Ami Bera）昨率團抵台，於此同時，美國勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）穿越台灣海峽，這是台灣大選後首一遭。對此，外交部回應，對於國際友人持續在台海進行的自由航行表示歡迎。

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