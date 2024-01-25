監院糾正柯文哲任內京華城案 許淑華要求蔣萬安送檢調、別藍白合

台北市議員許淑華要求市長蔣萬安必須將相關證據送檢調調查，別冷處理造就另種形式上的「藍白合」。（取自許淑華臉書）

2024/01/25 12:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市京華城改建為頂級商辦案，因容積獎勵在前市長柯文哲任內從392％暴增到840％，甚至換掉反對的都審委員以護航；經監察院調查，北市府不當參採「都市更新建築容積獎勵辦法」，逕自創設三項獎勵項目，多給20％容積獎勵，確有重大違失；台北市議員許淑華要求，市長蔣萬安必須將相關證據送檢調調查，別冷處理造就另種形式上的「藍白合」。

許淑華指出，去年她在總質詢時，就指出柯文哲送給建商財團超過百億的改建大紅包，柯先是推給都審會，遮掩都審會由柯團隊官員主導，又說有證據就去告，蔣市府的態度也十分消極，如今監察院調查結果證實，柯市府大放送建商價值百億的建坪，北市府都審結果牴觸上位法令，慘遭監院糾正。

許淑華認為，既然調查已指出柯任內違法亂紀，將容積率上限560%放寬到史無前例的840%，蔣萬安不該再用「檢討通案審議原則」消極面對，相關證據應送檢調查清楚，讓司法釐清柯團隊有無弊端？

許淑華質疑，為何在前幾次會議中，有提出反對意見的都審委員，在最重要的都審會議時都消失了？都審會議違法自創的容積獎勵條件，誰蓋章同意？誰要負責？別讓台北市民認為前朝弊案，蔣市長冷處理，是不是也是另一種形式上的藍白合？

許淑華要求，蔣萬安將本案移送檢調詳加調查，才能保護市府戮力從公的公務員，柯文哲送財團百億改建大紅包，監察院糾正柯市府違法，蔣市府必須移送檢調調查。

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