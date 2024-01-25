為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

監院糾正柯文哲任內京華城案 許淑華要求蔣萬安送檢調、別藍白合

台北市議員許淑華要求市長蔣萬安必須將相關證據送檢調調查，別冷處理造就另種形式上的「藍白合」。（取自許淑華臉書）

台北市議員許淑華要求市長蔣萬安必須將相關證據送檢調調查，別冷處理造就另種形式上的「藍白合」。（取自許淑華臉書）

2024/01/25 12:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市京華城改建為頂級商辦案，因容積獎勵在前市長柯文哲任內從392％暴增到840％，甚至換掉反對的都審委員以護航；經監察院調查，北市府不當參採「都市更新建築容積獎勵辦法」，逕自創設三項獎勵項目，多給20％容積獎勵，確有重大違失；台北市議員許淑華要求，市長蔣萬安必須將相關證據送檢調調查，別冷處理造就另種形式上的「藍白合」。

許淑華指出，去年她在總質詢時，就指出柯文哲送給建商財團超過百億的改建大紅包，柯先是推給都審會，遮掩都審會由柯團隊官員主導，又說有證據就去告，蔣市府的態度也十分消極，如今監察院調查結果證實，柯市府大放送建商價值百億的建坪，北市府都審結果牴觸上位法令，慘遭監院糾正。

許淑華認為，既然調查已指出柯任內違法亂紀，將容積率上限560%放寬到史無前例的840%，蔣萬安不該再用「檢討通案審議原則」消極面對，相關證據應送檢調查清楚，讓司法釐清柯團隊有無弊端？

許淑華質疑，為何在前幾次會議中，有提出反對意見的都審委員，在最重要的都審會議時都消失了？都審會議違法自創的容積獎勵條件，誰蓋章同意？誰要負責？別讓台北市民認為前朝弊案，蔣市長冷處理，是不是也是另一種形式上的藍白合？

許淑華要求，蔣萬安將本案移送檢調詳加調查，才能保護市府戮力從公的公務員，柯文哲送財團百億改建大紅包，監察院糾正柯市府違法，蔣市府必須移送檢調調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市府核定京華城改建容獎暴增被糾正 蔣萬安未談究責強調制定通則
2024/01/25 11:02

北市府核定京華城改建容獎暴增被糾正 蔣萬安未談究責強調制定通則
京華城改建容積獎勵暴增遭監院糾正 台北市都發局回應了
2024/01/24 19:08

京華城改建容積獎勵暴增遭監院糾正 台北市都發局回應了

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
監委認京華城改建案「確有重大違失」 糾正北市府
2024/01/24 16:24

監委認京華城改建案「確有重大違失」 糾正北市府
柯文哲核可京華城改建容積變更840％、財團獲利400億 蔣萬安︰不合理
2023/11/28 16:31

柯文哲核可京華城改建容積變更840％、財團獲利400億 蔣萬安︰不合理

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播