爭取新任議長「有信心」 游錫堃：黨團推薦後會向民眾黨拜票

立法院長游錫堃今接受接受POP Radio台北流行廣播電台「暐瀚撞新聞」節目專訪。（記者謝君臨翻攝）

2024/01/25 10:14

〔記者謝君臨／台北報導〕第11屆立法院將於2月1日票選出新任正、副院長。對於是否有信心連任，現任立法院長游錫堃今（25）日於廣播節目中表示：「有信心，很多人幫我拉票。」至於是否爭取民眾黨支持，游坦言必須要完成民進黨團推薦程序，他才會展開拜票。他也提及：「我和柯主席應該算是朋友；4年前民眾黨也支持我當院長。」

立法院目前共有113個立委席次，本次大選過後，民進黨取得51席、國民黨52席、民眾黨8席，另有泛藍無黨籍立委2席，由於三黨均未單獨過半，也讓新任國會議長的選舉結果勝負難測。

游錫堃今接受接受POP Radio台北流行廣播電台「暐瀚撞新聞」節目專訪，對於是否爭取民眾黨支持，游表示，他和民眾黨主席柯文哲應該算是朋友，應該算不錯，自己在這4年任內，和民眾黨立委的相處都還好。他並提及，當年第10屆立法院在票選院長時，「不只民進黨支持我，民眾黨也支持我。」

「4年前我有去拜票，當然拜票也要看人家願不願意。」游錫堃說，民進黨團要推舉他，他才會展開拜票。「我和（民眾黨不分區立委當選人）黃國昌也有熟，不能講說一定會爭取到，但會想辦法拜票。」

對於如何說服，游錫堃於會後受訪表示：「到時再看，那是case by case的，不是千篇一律。大家雖然都是朋友，但我和甲、我和乙，關係不一定相同，有的可以談專業、有的可以談感情、有的可以談家庭，各種關係都有；至於說要怎麼拜票，要等到拜票的時候再看情形，現在無法有明確的答案。」

另，對於民眾黨所提出的國會四大改革主張，包括建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、院長經費使用應落實公開透明原則。游錫堃指出：「事實上，那些在過去4年我都曾提過，只是在黨團裡面大家沒有形成共識。」他謙稱自己是國會新人，希望有很多都要改革，譬如國會擴建他花了很多時間。

游錫堃強調，他希望國家正常化的工程可以不斷累積，黃國昌所提事項很多過去談過，有的必須憲政改革，這應該是由各政黨提出，而非院長，到時他會維持行政中立，也不會參加黨團會議。

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