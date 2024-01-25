8年前霸王級寒流 氣象粉專做低溫比對圖：1地方比2016年還冷

近日寒流來襲，幾乎全台最低溫都在10度以下，不少人甚至聯想到2016年的霸王級寒流。不過有氣象粉專特別比較兩波寒流下各地的低溫，並指這一波比起當年還是高了3至4度。（圖擷自臉書）

2024/01/25 09:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日寒流來襲，幾乎全台最低溫都在10度以下，不少人甚至聯想到2016年的霸王級寒流。不過有氣象粉專特別比較兩波寒流下各地的低溫，並指這一波比起當年還是高了3至4度，但有趣的是本次玉山下探到零下11度則是比上次還冷，值得進一步分析原因。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，2016年1月24日，因霸王寒流襲台許多山頭被白雪皚皚覆蓋，甚至有些人在平地都看到天空降下冰霰，當時在酷寒之下締造了許多瘋狂的氣象紀錄。更巧的是今年與2016年都是聖嬰年，堆積於西伯利亞的冷氣團再次大舉南侵，不免讓人與霸王寒流做聯想或比較。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，雖然這次的寒流連高雄都跌破10度，算是真的全台都冷得非常有感。但整體上各地最低溫，還是比2016年的霸王寒流高了3至4度，只能說那年的極端低溫真的是難得一遇，是各個氣象系統的巧合安排下才能發生。

不過《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提到，這一波寒流下有一個有趣的地方，那就是本次玉山下探到零下11度，居然比霸王寒流時還冷，「應該滿值得做一些學術上的分析」。

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