央視前記者來台嘲笑身障人士 黃帝穎怒轟：文明國家無法忍受

民進黨不分區立委候選人陳俊翰（右）是身障律師、生命鬥士，央視前記者王志安上節目竟拿他來嘲諷，引發公憤。（資料照）

2024/01/25 01:03

〔記者吳政峰／台北報導〕網路節目「賀瓏夜夜秀」邀請中國中央電視台前記者王志安談論總統暨立委選舉，他竟嘲笑身障律師、民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引起公憤。律師黃帝穎發文說，歧視身障者已違反身心障礙者權利公約，這在民主文明國家是無法忍受的事。

黃帝穎在臉書發文說，王志安在「賀瓏夜夜秀」節目嘲諷身障者，踩到國際法紅線，贊助商德國Emma床墊、yoxi陸續宣布暫停跟該節目合作；移民署另查出王志安是以旅居海外中國人士身分來台觀光，但在台期間卻違反法規，即日起廢止他的入境許可，管制5年不得來台。

黃帝穎說，為何廠商動作如此有效率且明快，因為歧視身障者，踩到國際法紅線，這是民主文明國家無法忍受的，身心障礙者權利公約規定確認，基於身心障礙而歧視任何人，是對人固有尊嚴與價值之侵犯。

身障公約另關注基於種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或不同主張、民族 、族裔、原住民或社會背景、財產、出生、年齡或其他身分，而受到多重或加重形式歧視的身心障礙者所面臨之困境。

黃帝穎強調，身障者因為支持民進黨，竟然遭到節目嘲諷、嘻笑等公然歧視，已抵觸身障公約的明文規定，這在世界上的任何一個民主國家，都無法接受。

陳俊翰從小就罹患了先天性的「脊髓性肌肉萎縮症」，全身上下只剩眼睛、嘴巴以及一根小指頭可活動，但是他沒有因為身體限制而放棄努力，家人也沒有因為這樣覺得生命黯淡。

陳俊翰在媽媽的陪伴學習下，不屈不撓，考上台大會計，而因當初聯考目標是要上法律系，他又選擇了雙修會計與法律。

不料造化弄人，在一場宿舍火災中，陳俊翰因行動不便，不幸遭受嚴重燒傷，醫師說唯一能保命方法是雙腿截肢，從此他又失去了雙腿，但他沒有放棄。

陳俊翰靠著毅力考上台大法律研究所，研究所一畢業，再以榜首考上律師，同時也取得會計師執照，隨後先到哈佛大學攻讀法學碩士，接著赴密西根大學攻讀法學博士。

陳俊翰在美國接觸到人權法之後改變志向，決定放棄商務法、改念人權法，返國後擔任中研院法學所博士後研究學者，由於學識淵博，此次獲民進黨名列不分區立委名單第16位。

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