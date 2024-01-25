為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

央視前記者來台嘲笑身障人士 黃帝穎怒轟：文明國家無法忍受

民進黨不分區立委候選人陳俊翰（右）是身障律師、生命鬥士，央視前記者王志安上節目竟拿他來嘲諷，引發公憤。（資料照）

民進黨不分區立委候選人陳俊翰（右）是身障律師、生命鬥士，央視前記者王志安上節目竟拿他來嘲諷，引發公憤。（資料照）

2024/01/25 01:03

〔記者吳政峰／台北報導〕網路節目「賀瓏夜夜秀」邀請中國中央電視台前記者王志安談論總統暨立委選舉，他竟嘲笑身障律師、民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引起公憤。律師黃帝穎發文說，歧視身障者已違反身心障礙者權利公約，這在民主文明國家是無法忍受的事。

黃帝穎在臉書發文說，王志安在「賀瓏夜夜秀」節目嘲諷身障者，踩到國際法紅線，贊助商德國Emma床墊、yoxi陸續宣布暫停跟該節目合作；移民署另查出王志安是以旅居海外中國人士身分來台觀光，但在台期間卻違反法規，即日起廢止他的入境許可，管制5年不得來台。

黃帝穎說，為何廠商動作如此有效率且明快，因為歧視身障者，踩到國際法紅線，這是民主文明國家無法忍受的，身心障礙者權利公約規定確認，基於身心障礙而歧視任何人，是對人固有尊嚴與價值之侵犯。

身障公約另關注基於種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或不同主張、民族 、族裔、原住民或社會背景、財產、出生、年齡或其他身分，而受到多重或加重形式歧視的身心障礙者所面臨之困境。

黃帝穎強調，身障者因為支持民進黨，竟然遭到節目嘲諷、嘻笑等公然歧視，已抵觸身障公約的明文規定，這在世界上的任何一個民主國家，都無法接受。

陳俊翰從小就罹患了先天性的「脊髓性肌肉萎縮症」，全身上下只剩眼睛、嘴巴以及一根小指頭可活動，但是他沒有因為身體限制而放棄努力，家人也沒有因為這樣覺得生命黯淡。

陳俊翰在媽媽的陪伴學習下，不屈不撓，考上台大會計，而因當初聯考目標是要上法律系，他又選擇了雙修會計與法律。

不料造化弄人，在一場宿舍火災中，陳俊翰因行動不便，不幸遭受嚴重燒傷，醫師說唯一能保命方法是雙腿截肢，從此他又失去了雙腿，但他沒有放棄。

陳俊翰靠著毅力考上台大法律研究所，研究所一畢業，再以榜首考上律師，同時也取得會計師執照，隨後先到哈佛大學攻讀法學碩士，接著赴密西根大學攻讀法學博士。

陳俊翰在美國接觸到人權法之後改變志向，決定放棄商務法、改念人權法，返國後擔任中研院法學所博士後研究學者，由於學識淵博，此次獲民進黨名列不分區立委名單第16位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王志安嗆入籍日本「看民進黨敢不讓我入境」 日議員怒反嗆
2024/01/25 01:25

王志安嗆入籍日本「看民進黨敢不讓我入境」 日議員怒反嗆
「民主有啥用？」王志安過往爭議言論被挖出 反共網紅爆料這件事！
2024/01/24 23:36

「民主有啥用？」王志安過往爭議言論被挖出 反共網紅爆料這件事！

新年掃除開運術 健康生活起步走！
《夜夜秀》編劇老K護航王志安！ 酸嗆綠營「厲害了我的黨」
2024/01/24 20:49

《夜夜秀》編劇老K護航王志安！ 酸嗆綠營「厲害了我的黨」
自由爆新聞》賀瓏夜夜秀網罵爆！他「超扯言論」還有這些
2024/01/24 20:30

自由爆新聞》賀瓏夜夜秀網罵爆！他「超扯言論」還有這些

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
王志安上「夜夜秀」移民署認違反規定 ：依法廢證、管制入境5年
2024/01/24 18:17

王志安上「夜夜秀」移民署認違反規定 ：依法廢證、管制入境5年
《夜夜秀》嘲諷身障者 贊助商德國Emma床墊宣布暫停合作！
2024/01/24 17:57

《夜夜秀》嘲諷身障者 贊助商德國Emma床墊宣布暫停合作！
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播