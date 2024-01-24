長榮機師釀罷工！勞資協商沒結果 民航局籲儘速尋求共識

桃園市機師職業工會與長榮航空公司今天勞資協商尚未有具體結果，民航局呼籲勞資雙方能保持彈性，繼續尋求共識。（資料照）

2024/01/24 18:46

〔記者丁奕／台北報導〕桃園市機師職業工會與長榮航空公司今天勞資協商尚未有具體結果，交通部民用航空局呼籲勞資雙方能保持彈性，繼續尋求共識；春節將近，旅客有返鄉與出遊需求，為免罷工衝擊旅客權益，民航局也要求長榮針對不同情境加強因應準備，並及時告知旅客。

民航局長何淑萍說，今天的勞資協商雖未能順利讓風波落幕，但已有部分共識，距離過年只剩下兩週，雙方應把握溝通的時間與機會。民航局希望勞資雙方能保持彈性，繼續溝通，努力縮小差距，尋求最後的共識，讓過年返鄉、商旅的需求都不至於受到影響。

另一方面，民航局也要求長榮應做好各項因應準備。民航局說，包括機師到班人數、工會預告罷工時間長短、罷工行動時間長短等，長榮航空必須針對各種不同情境，擬訂具體、可行的因應方案，將旅客衝擊層面降到最低。相關方案，應提前呈報民航局。

民航局說，長榮航空目前已經於官網揭露旅客諮詢管道、退改票規定等攸關旅客權益的保護措施。民航局已要求長榮航空，相關方案應隨著事件進展即時更新。對旅客行程有影響時，更應透過簡訊、APP、電子郵件、電話等管道，及時通知旅客，讓旅客有最充足的反應時間。

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