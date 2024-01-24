王志安諷「在意陳俊翰為何不列安全名單」 吳崢：勿再散播錯誤認知

民進黨新任新聞部主任暨發言人吳崢24日中常會後轉述並接受媒體提問。（記者塗建榮攝）

2024/01/24 17:28

〔記者陳昀／台北報導〕中國媒體人王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》譏諷民進黨推殘疾人上台煽情催票，遭砲轟後還在社群發文稱「不要仗著執政地位施壓」，還反質疑民進黨為何未將不分區立委候選人陳俊翰列入安全名單？民進黨發言人吳崢表示，請王志安不要因為陳的身障而有刻板印象、尊重陳的主體性，不分區的排序跟看不看重、能不能發揮戰力專業等，都不盡然是唯一指標。

吳崢表示，希望王志安針對言論澄清道歉，以免社會上對身障者的錯誤認知及觀念被擴散複製，但王既然認知到這樣的言論是冒犯，應該要能理解，民進黨提名陳俊翰是要借重他的法律專業、為身障者權益的投入，民進黨非常重視他的專才展現，希望讓社會看到身障權益的處境。

吳崢指出，陳俊翰非常願意投入選舉場合發聲，其在造勢現場的演說，就是他身為不分區立委候選人參與政黨活動的一環，王志安不應因為陳是身障者而有刻板印象，以有色眼鏡、先入為主地評判，希望他尊重陳俊翰的主體性，不要再用錯誤觀念來認知陳俊翰及民進黨的提名。

吳崢強調，不分區立委提名的先後順序，事前都有充分溝通，跟看不看重、能不能發揮戰力專業等，都不盡然是唯一指標，即使王義川排名第14名，黨內必須發動「搶救王義川大兵」行動，但他在選戰過程一樣發動化學效應，現在黨持續借重他在交通、政策方面等長才，請他擔任政策會執行長。

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