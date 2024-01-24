賴清德一見面就提「年輕化」 王義川：還會繼續上政論節目

民進黨新任政策會執行長王義川今天上任並接受媒體訪問，他說，年輕化課題是民進黨主席賴清德找他談的第一件事，被問到以後還會上政論節目嗎？王不假思索地說：「會。」 （記者塗建榮攝）

2024/01/24 17:15

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新任政策會執行長王義川今天上任並接受媒體訪問，他說，年輕化課題是民進黨主席賴清德找他談的第一件事，未來要擬定對的政策、使用對的工具、找到對的人，透過不同媒介跟不同受眾好好溝通；被問到以後還會上政論節目嗎？王不假思索地說「會」。

被問及民進黨的年輕化課題，王義川指出，這是賴清德找他談的第一個課題，民進黨所有政策都跟年輕人有關，必須擬定對的政策、把政策講對，並使用對的工具、找到對的人。在政策意見的蒐集過程，要改變過去邏輯，不只是找菁英、辦座談會，也要嘗試新方法找到年輕人在意的課題，進一步擬出對策。

王義川表示，他們也會持續尋找對的通路，與年輕人溝通，請大家再給一點時間，讓他們把事情做好；被問及中國影音平台「抖音」是不是對的通路？王義川說，政府已經要求公務機關都不要用抖音，全世界可以用的平台很多，不希望針對個別工具發表特別想法。

王義川指出，年輕人的定義很廣，國中生到30幾歲都是年輕人，大家使用的媒介工具也都不同，各種平台會對應到不同的受眾，民進黨必須進一步分析，把事情做得更好。

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