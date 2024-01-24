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王志安來台觀光卻兩度上節目錄影 官員：違規2次將註記

前《央視》記者王志安以「第三地中國籍人士」名義來台觀光，卻違規上網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」錄影，以嘲諷方式評論選舉、模仿身障人士。（圖翻攝YouTube）

前《央視》記者王志安以「第三地中國籍人士」名義來台觀光，卻違規上網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」錄影，以嘲諷方式評論選舉、模仿身障人士。（圖翻攝YouTube）

2024/01/24 17:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前《央視》記者王志安以「第三地中國籍人士」名義來台觀光，卻違規上網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」錄影，以嘲諷方式評論選舉、模仿身障人士。知情官員今日受訪表示，王志安從事與來台許可目的不符的活動，已經違規2次，主管機關將予以註記，要再申請來台沒那麼簡單。

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」日前邀請王志安上節目，談論台灣選舉，節目中，他用語言及動作調侃民進黨身障律師陳俊翰，該行為瞬間遭到炎上，許多網友質疑節目及來賓不尊重身障者。

王志安今日下午在社群平台X發文表示，「如果陳律師願意接受採訪，我們願意單獨去一次台北，如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀約民進黨發言人同時接受我們的採訪」。

對此，熟稔移民事務的官員指出，王志安是居住在日本的中國人，以「第三地中國籍人士」方式來台旅遊，是以觀光名義來台，依法不能從事與旅遊無關的活動，也不能上節目受訪。

官員強調，王志安上次來台有上陳凝觀的「年代向錢看」政論節目，這次又上「賀瓏夜夜秀」脫口秀節目，在官方認定中，王已經違規2次，移民署將開罰。這個處罰不是針對歧視身障人士，而是從事與許可目的不符的活動。

官員提及，從事與許可目的不符的活動，情節嚴重者可以驅逐出境。王志安目前違規2次上節目，主管機關會予以註記，一定期間內要再申請來台就很困難。

陸委會稍早指出，「本案已聯繫主管機關移民署，該署鑑於王某已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。

中國媒體人王志安以觀光名義來台，去年也曾經違規上「年代向錢看」政論節目錄影。（圖翻攝YouTube）

中國媒體人王志安以觀光名義來台，去年也曾經違規上「年代向錢看」政論節目錄影。（圖翻攝YouTube）

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