「賀瓏夜夜秀」涉歧視爭議  贊助商台灣基進將提告薩泰爾

中國「央視」前調查記者王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上訕笑殘障人士，引發輿論批評。（圖翻攝YouTube）

2024/01/24 17:18

〔記者李文馨／台北報導〕中國「央視」前調查記者王志安日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上訕笑殘障人士，引發輿論批評。年初登上夜夜秀、被列為贊助商的台灣基進今（24）日表示，該節目不尊重身障人士且否定台灣民主，要求薩泰爾娛樂公司立即停止將台灣基進列為贊助商，並將提出民事賠償。

台灣基進說明，今年初付費上賀瓏夜夜秀，原因在於小黨選舉曝光不易，難以爭取到傳統電視節目的通告，因此必須把網路節目視為發聲管道之一，也因此被列為贊助廠商。

台灣基進認為，夜夜秀邀請王志安評論台灣民主、訕笑殘障人士，還拍手叫好，這對上過夜夜秀系列節目的政黨與政治人物來說是莫大侮辱，不僅因為他們對身障族群不懂尊重，更是因為這個節目「本身就否定了台灣民主的意義」。

台灣基進表示，薩泰爾娛樂未能拿捏好人類能夠容許的道德底線，將台灣民主當成一場笑話，任何被他們列為「贊助商」的組織與企業，都蒙受莫大的侮辱跟商譽的損失，這是拿錢也換不回來的，礙於現行法規，將對他們提起民事賠償責任。

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台灣基進說，他們要求薩泰爾娛樂立即停止將台灣基進列為贊助商，並且提出民事賠償，也呼籲所有曾上過薩泰爾娛樂旗下節目的各黨政治人物，以及被列為贊助商的品牌，應聯合向薩泰爾娛樂求償。

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