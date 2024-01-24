為台奉獻半世紀！ 民進黨華府代言人彭光理退休 賴清德親頒獎章

民進黨駐美代表處首位主任彭光理（Michael J. Fonte）將於5月退休，黨主席賴清德今在中常會頒贈終身奉獻獎，稱許彭光理是民進黨20多年來在華府最重要的代言人，更是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一。（民進黨提供）

2024/01/24 17:06

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨駐美代表處首位主任彭光理（Michael J. Fonte）將於5月退休，黨主席賴清德今在中常會頒贈終身奉獻獎，稱許彭光理是民進黨20多年來在華府最重要的代言人，更是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一，由衷感激他畢生為台灣民主的貢獻及為民進黨的付出；彭光理受訪也說「台灣人在我心中，Never let you go!」

賴清德表示，彭光理是遠從美國而來的「創黨元老級」同志，他要在大家的見證下，表彰這位為台灣民主奉獻超過半世紀的駐美代表處主任彭光理。1967年台灣還在戒嚴、白色恐怖，還不自由的年代裡，彭光理來台擔任天主教傳教士，在台中、彰化和苗栗鄉間傳教，也同時推廣社會公義、宣揚人權，結下與台灣一輩子的情誼與緣分，彭光理自年輕就勤奮學習台語，說得一口道地又美麗的台語，用具體行動表達對台灣的愛護與疼惜，光從這點就足以印證。

賴清德指出，1986年民進黨創黨之初，彭光理在華府與FAPA的夥伴居中穿針引線，在美國接待美麗島事件受刑人的家屬，幫忙許多創黨前輩，在台灣民主發展最關鍵的年代，成功為台灣尋求國際關注，推動台灣的民主進步。

賴清德表示，在台灣民主化後，彭光理也積極為民進黨搭建與美方溝通的重要橋樑；2002年，他開始擔任民進黨華盛頓聯繫人，2013年起掌管民進黨駐美辦公室至今，這20多年來，他成為民進黨在華府最重要的代言人，不僅讓華府的重要智庫及政策圈充分了解本黨的立場，更讓美方行政及立法部門清楚熟悉台灣的局勢和本黨的政策方針。

賴清德說，各位都知道美國是當前台灣最重要的國際盟友，台美關係的進展，是許多人共同努力累積的成果，彭光理過去幾十年來居中溝通協調，功勞甚鉅，可以說是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一，彭光理5月將退休，由衷感激他畢生為台灣民主的貢獻，為民主進步黨的付出，請他退休後要時常回到台灣這個家，期盼他把這份無私愛台灣的心意以及對台美關係的專業一棒接一棒地傳承下去！

彭光理會後受訪表示，他很高興能夠獲得這個獎章，他來台灣30年，1970回到美國，在那邊認識了彭明敏等人，經常跟支持民主的人接觸，後來民進黨成立，他就幫忙做了這些工作，台灣人在我心中，「Never let you go!」國際部主任趙怡翔說，彭光理將持續以顧問身分協助民進黨推動台美事務。

民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte，中）24日出席中常會接受表揚，並於會後記者會致感謝辭。（記者塗建榮攝）

民進黨駐美代表處首位主任彭光理（Michael J. Fonte）將於5月退休，黨主席賴清德今在中常會頒贈終身奉獻獎，稱許彭光理是民進黨20多年來在華府最重要的代言人，更是共同創造台美關係史上最佳時刻的重要推手之一。（民進黨提供）

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