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首頁　>　臺北市

車牌CGG、KFC？特殊、不雅諧音要不要 公路局意見調查

肯德基KFC、NBA球員LBJ等諧音和具特殊意義車牌是否要製作，公路局2月16日起意見調查。（資料照，公路局提供）

肯德基KFC、NBA球員LBJ等諧音和具特殊意義車牌是否要製作，公路局2月16日起意見調查。（資料照，公路局提供）

2024/01/24 17:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕車牌英文如果有GY、GG的話，你能夠接受嗎？交通部公路局說，這次將未來2年預計製作的車牌英文代碼中，具有特別意義、諧音的11組號牌列出，2月16日到4月16日開放民眾上監理服務網填寫意見調查，反對意見太多的號牌就會保留，每少做一組代碼，會減少6560副車牌。

2/16~4/16開放上監理服務網填寫

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，不分車種每一車一號核發，公路局說，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，好惡因人而異，為蒐集各界意見，這次將未來2年要製作的車牌中，列出具有特殊意義、諧音進行意見調查。

民眾填答時，可擇特定車種代碼表達意見，或針對調查範圍內未列舉出代碼有其他建議的話都可填寫，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量。

公路局這次調查的車牌包含自用小客貨車的CDC（衛福部疾管署縮寫）、CGG（不雅諧音）；普通重型機車PGY（不雅諧音）、PHD（博士學位縮寫）；租賃小客貨車RGB（三原色光模式）；自用大貨車KFC（肯德基）；營業小貨車KPH（每小時公里）；營業小客車TED（TED Talks演講）；大型重型機車LBJ（NBA球員LeBron James）；自用拖車HAD（有）。

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