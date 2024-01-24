賴清德：持續招募年輕人才 520新政府不只有民進黨人士

賴清德表示，選戰已經結束，要將重心轉往治理國家、帶領台灣向前走，他要持續擴大民進黨人才庫、招募願意為台灣做事的年輕一輩。（資料照）

2024/01/24 16:05

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德下午在中常會宣布，任用吳崢為新聞部主任兼發言人、王義川任政策會執行長、張志豪轉任組織部主任；賴清德表示，選戰已經結束，要將重心轉往治理國家、帶領台灣向前走，他要持續擴大民進黨人才庫、招募願意為台灣做事的年輕一輩，520後新政府除了有民進黨人才，也希望社會優秀人才、有志之士能到政府奉獻心力。

根據民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德指出，近日他啟動為期兩週的環台感恩之旅，向全台各地競選幹部及支持者致謝，並到各地了解選戰中不足之處，以便黨務後續的檢討和改革，這次選舉仍有很多不符社會期望的地方，有待持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持，一定要感謝所有支持者、更要把不支持民進黨的民眾意見放在心頭，民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。

賴清德說，在這樣的期望下，他任用吳崢擔任中央黨部新聞部主任兼發言人，吳崢在此次選舉獲得年輕人的支持和肯定，形象清新，選戰期間的勤奮有目共睹，期待他帶領黨部發揮空戰力量，強化與社會的溝通，也非常感謝原新聞部主任張志豪過去一年多的努力，現在轉往組織部擔任主任的工作。

賴清德指出，王義川在這次選戰，從空戰到陸戰都發揮堅強戰力，用淺顯易懂的語言，在短時間內攻防複雜議題，任用他擔任政策會執行長，也期待能借重他的才能，將政策化繁為簡活化，強化本黨的議題宣傳。這次選舉中很多黨公職盡心盡力，未來他會借重他們的長才，給予全方位的歷練，希望他們都能夠進一步為民眾服務、強化民進黨與社會溝通的基礎。

賴清德強調，選戰已經結束了，現在要將重心轉往治理國家、扛起繼續帶領台灣向前走的責任，期勉黨內同仁與行政、立法部門持續配合，將累積的執政成果，讓更多國人知道，也要持續澄清虛假訊息，避免錯誤的資訊，影響全體國人同胞，他也希望能持續擴大民進黨的人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩，共同面對國內外局勢挑戰。

賴清德說，他已責成秘書長協助對外徵才，520之後新的政府產生，除了民進黨的人才會進入政府，也希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力。一如我們不分區立委，也邀請社會上好的人才進入不分區名單，日前他也公開宣示，捐出選舉補助款，用於照顧創黨前輩的生活、也積極培育黨內年輕人才。

他強調，唯有注入新血，改變與社會溝通的方式，將訊息化繁為簡，理解社會各層面的需求，才能贏得更多民眾的信任與支持，接下來，肩頭上的責任會更重，展望2024，仍有許多工作要做，敬請同仁，一起努力，謝謝大家。

民進黨中央黨部人事異動，吳崢（左起）任新聞部主任暨發言人、王義川任政策會執行長、張志豪轉任組織部主任，三人於中常會後記者會合影。（記者塗建榮攝）

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