中嘉隱瞞三立股東持股事實 NCC開罰1440萬

國家通訊傳播委員會（NCC）今以中嘉集團意圖規避提供資料為由，裁罰中嘉集團旗下12家系統經營者各120萬元罰緩，合計裁處罰緩1440萬元。（記者丁奕攝）

2024/01/24 15:39

〔記者丁奕／台北報導〕三立股東入股中嘉，有媒體壟斷疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）今以中嘉集團意圖規避提供資料為由，裁罰中嘉集團旗下12家系統經營者各120萬元罰緩，合計裁處罰緩1440萬元。

去年9月底時代力量立法委員陳椒華踢爆，三立股東透過層層持股方式持有中嘉股份，導致新聞台控制系統台，有媒體壟斷疑慮。NCC隨即展開調查，去年11月底認定中嘉15％股份有間接持股的狀況，違反中嘉2018年的附款「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」。中嘉則承諾在6個月內尋找適當投資人，也會在12個月內完成相關處分程序。

NCC去年11月僅要求處分有爭議股權，但未處罰三立、中嘉，引起在野立委不滿。NCC主任秘書黃文哲表示，中嘉應呈報上層股東轉讓的事實，因他們態度不是很配合，因此以違反有廣法74條第2項規定，意圖規避其提供資料一事，開罰中嘉旗下12家系統業者各120萬元。

此外，中嘉提出「6+6」要處理完股分，NCC則提前成「6+3」，黃文哲表示，委員會決議中嘉上層股東泓順公司，應於5月31日前找到有意取得股份的買家，並向NCC陳報並取得同意，並於8月31日完成股權處分。NCC副主委翁柏宗表示，若未按時處分程序，可連續開罰5000至30萬怠金，直到改善為止，同時要求泓順公司按季申報股權架構至最終自然人。

至於三立買股是否要受罰？黃文哲表示，三立是股東來買中嘉股份，是否影響NCC對廣電事業監督，NCC將另外立案調查，也列入三立電視未來評鑑、換照審查項目。未來也將研議如何在法規中，落實反媒體壟斷的精神。

此外，NCC委員林麗雲、王維菁也發表不同意見書表示，應先依法對泓順公司究責，並將本次違反附款列入未來三立電視台評鑑、換照時之考量。同時因中嘉申請移頻三立財經新聞台時，隱匿持股情事，NCC應重新檢視移頻案有無違規、違法。

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