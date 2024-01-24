美國跨黨派議員團抵台 駐美代表俞大㵢陪同

美國聯邦眾議院共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員（左一）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團在我國駐美國代表俞大㵢（左二）及外交部北美司司長王良玉（右一）陪同下進行訪台行程。（外交部提供）

2024/01/24 15:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國聯邦眾議院「國會台灣連線」二位共同主席，包括共和黨迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員及民主黨貝拉（Ami Bera）眾議員偕重要幕僚一行5人，在駐美代表俞大㵢隨行下抵台。外交部表示，這是眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，將晉見總統蔡英文及副總統暨總統當選人賴清德。

外交部發布新聞稿指出，美國跨黨派議員團偕重要幕僚一行5人，於24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

外交部強調，對於美國國會在我國總統大選後，隨即組成重量級議員團來台，慶賀我國民主成果，在台灣展現民主韌性的關鍵時刻，傳遞美國會不分黨派堅定支持民主台灣的正面訊息，外交部表達誠摯歡迎與感謝。尤其今年適逢《台灣關係法》立法45週年，兩位共同主席連袂訪台，充分展現美國國會對台灣的共識與堅定支持。

外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文及賴清德、接受外交部長吳釗燮款宴，並會晤副總統當選人蕭美琴、拜會我國國安外交部會及各界政治領袖，與我方就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部進一步表示，迪馬里及貝拉都是台灣的堅定友人，長期領銜提出或連署各項友台議案及倡議。迪馬里共同主席上次是在2014年10月國慶期間訪台，貝拉共同主席則是2023年4月隨眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）所率議員團訪台。

外交部也說，眾議院「國會台灣連線」是美國國會與外國相關的次級團體中，規模最大且參與議員人數最多者。該連線共同主席更在今年我國總統大選後，第一時間發布聯合聲明肯定我國民主選舉成就。外交部將在美國國會既有挺台的堅實基礎上，持續深化奠基於共享價值的台美全方位友好夥伴關係。

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