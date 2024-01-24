諾中復交 外交部：諾魯昧於中國利誘 罔顧台灣情誼

對於諾中復交，外交部發布新聞稿痛批諾魯政府昧於金援利誘，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼。（資料照）

2024/01/24 15:07

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯共和國「突襲式」與台斷交9天後，今（24日）與中國簽署恢復外交關係聯合公報，並宣稱接受中國的「一中原則」。對此，外交部發布新聞稿痛批諾魯政府昧於金援利誘，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼。

外變報導，中國外交部發表簡短聲明指出，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京與諾魯外長安格明舉行會談，並簽署《中華人民共和國和諾魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。即日起，兩國恢復大使級外交關係。

中國外交部隨後於官網聯合公報內容，包括諾魯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。諾魯共和國政府即日斷絕同台灣的「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

對於諾中復交，外交部高度遺憾，並強烈譴責中國政府貶抑我國主權，打壓我國外交空間；諾魯政府昧於金援利誘，扈從中國的操弄，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼，外交部至感痛心與遺憾。

外交部嚴正重申，中國政府對外誆稱的「一中原則」並非事實，我國的主權地位也絲毫不受該聯合公報而改變。我國順利完成總統大選的民主成就已清楚向世界證明，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬。面對中國的惡意打壓，政府絕不會屈服，只會更加堅定意志，捍衛國人自由民主的生活方式。

外交部呼籲國際社會共同反對中國圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，齊心抵禦威權主義對民主價值的公然挑戰，並呼籲各國持續支持民主台灣，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。

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