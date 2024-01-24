中常會將通過「韓江配」 朱立倫：團結的在野黨會形成共同力量

國民黨主席朱立倫，主持國民黨中常會。（記者田裕華攝）

2024/01/24 14:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，2月1日立法院正副院長選舉國民黨所有立委一定會清清白白、實實在在、團進團出，54位黨團成員都會團結一致，最近他看到一些綠媒、綠營側翼與網路名嘴開始惡意攻擊，試圖分化、挑撥、破壞國民黨團結，但團結的在野黨會形成共同的力量，對執政當局帶來壓力。

朱立倫指出，黨中央日前邀集立委當選同志舉行正式談話會，所有人都秉持決心，願意展現團結氣勢與改革的決心回應民意，大家經充分討論後決定一致推舉韓國瑜、江啟臣搭檔代表國民黨參選立法院正、副院長選舉，今天將提報中常會，相信全體中常委都會一致支持，他並強調，韓國瑜在第2屆立法院就曾經當選過立委，是目前所有立委當選人中最早進入立法院也是最資深的立委，相信與江啟臣配合，一定非常完美，可以展現國會新氣象。

朱立倫表示，國民黨已經清楚表達國會改革主張與決心，也回應民眾黨對於國會改革的想法，國民黨的5大改革方案有很多其實是民進黨過去多年的主張，但民進黨成為多數黨後，就完全拋諸腦後，不願實現，現在要靠團結的在野黨來代表民意落實。

朱立倫進一步指出，最近幾天來國民黨的新當選立委已經正式提出3大法案，包括要讓核電延役，提供台灣充足電力，修正人工生殖法，讓婦女有自主權，凍卵保障人工生殖，以及推動不在籍投票法的立法，他呼籲朝野政黨應該重視民權，不要像民進黨嘴巴說一套，實際卻做一套，長期杯葛不在籍投票。

朱立倫還說，除了團結改革，國民黨也必須與民眾站在一起，像台中市捷運案從2021年送到中央，交通部去年4月核定，後來就一直卡在行政院，直到最近立法院副院長蔡其昌關心下，才傳出行政院有可能通過，「台中有事，54位黨團立委與在野立委都會做台中的後盾！」國民黨15位縣市首長也會團結在一起，所有黨團成員都是國民黨執政縣市長的後盾。

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