接見美前次卿柯拉克 賴清德重申：堅守民主、維持現狀

副總統暨總統當選人賴清德今天接見美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」。（總統府提供）

2024/01/24 14:06

〔記者陳昀／台北報導〕副總統暨總統當選人賴清德今天接見美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」，副總統當選人蕭美琴陪同。賴表示，他將帶領新政府團隊堅定守護民主，並與其他理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平與穩定的現狀。他也期盼「美台商業協會」持續支持台灣，共同深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。

賴清德表示，感謝柯拉克半年內2度訪台，並始終堅定支持提升台美關係，台灣剛完成總統、副總統及立法委員選舉，感謝美方不僅在大選後立即發表聲明向他及副總統當選人表達祝賀，也派高階跨黨派代表團來訪，展現對台灣民主的強勁支持。訪團選擇此一時機訪台，更顯示美國產業界對台灣市場充滿信心，是對我國最直接且強而有力的支持。

賴清德指出，面對中國威權主義的擴張，世界各國及各主要領袖高峰會議紛紛發表共同聲明，重申台海和平穩定的重要性，現在的台灣已經是「世界的台灣」，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。他感謝美國拜登政府上任至今，透過12度對台軍售及提供安全援助，履行對台灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與其他理念相近夥伴合作，共同致力維持台海和平與穩定的現狀。

賴清德認為，民主自由與威權主義的競爭，不但牽動地緣政治的穩定，也衝擊全球產業供應鏈的重整。如今，民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。

賴強調，未來他將致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在「美台商業協會」的支持下，進一步提升台美關鍵產業供應鏈的韌性。台灣作為美國在印太區域重要且可信賴的經濟和安全夥伴，將與美國共同實現區域經濟繁榮，期盼「美台商業協會」能持續協助向美國政府表達台灣參與「印太經濟架構」的重要性，持續大力支持台灣。

副總統暨總統當選人賴清德今天接見美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」，副總統當選人蕭美琴陪同。（總統府提供）

副總統暨總統當選人賴清德今天接見美國前國務次卿、普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席柯拉克率領的「美台商業協會訪團」。（總統府提供）

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