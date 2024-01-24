藍委喊推不在籍投票立法 民進黨團：投票最重要的是信任

針對藍委所主張的不在籍投票，洪申翰強調，投票行為最重要的是被信任，大家才會接受選舉結果。（資料照）

2024/01/24 13:36

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今（24）日召開記者會，以保障人民選舉權為由，主張提案立法「不在籍投票法」。對此，民進黨團回應，過去有很多透過新技術處理投票的問題，最後的投票結果及過程卻不受信任，故投票行為最重要的是被信任，大家才會接受選舉結果。

國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與新科立委廖偉翔等人表示，全國約有近200萬人異地工作或外地求學，需要不在籍投票制度平衡投票成本，避免因政府行政怠惰剝奪不在籍公民的投票權，更可以因此提高投票率，強化民主深化與鞏固，保障憲法賦予人民參政權；據此，他們將共同提案訂定「不在籍投票法」。

對此，民進黨團副書記長洪申翰受訪回應，民進黨團一直認為最重要的事，就是讓投票行為可以受到信任，過去有很多透過新技術處理投票的問題，最後的投票結果及過程卻不受信任；因此，選舉投票能夠被信任，才有所謂的公平，大家才會接受選舉結果。

洪申翰表示，國民黨團當然有提案的權力，該法案之後一定會進入立法院討論，但國民黨團也應該要秉持，選舉投票行為被信任應做為首要原則。

至於，不在籍投票是否有中國勢力影響的疑慮？洪申翰舉例，如果是在中國、或者在中國有辦法控制的地區投票，大家可能沒辦法信任投票行為，進而衍申投票結果的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法