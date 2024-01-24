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民眾提案廢除內側禁行機車、兩段式轉彎 交通部：不宜全面廢除

民眾提案廢除內側禁行機車、兩段式轉彎，交通部表示，不宜全面廢除。（資料照）

民眾提案廢除內側禁行機車、兩段式轉彎，交通部表示，不宜全面廢除。（資料照）

2024/01/24 13:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕有民眾在去年9月於公共政策網路參與平台提案，要廢除一般道路內側禁行機車、兩段式轉彎及考照制度改革，交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，目前本來就沒有強制要進行機車或是兩段式轉彎，經過與地方政府討論後，都認為可讓各縣市政府因地制宜的去評估，因此，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式轉彎規定。

現行道路交通安全規則第99條第1項規定，機車行駛的車道，應依標誌或標線規定行駛，在無標誌或標線者，則是依照未劃分快慢車道道路，在最外側二車道行駛等通則行駛。

趙晉緯表示，去年已有將「改善機車交通環境之原則及作法」發給各縣市政府，並陸續與縣方政府溝通，說明可考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，因地制宜檢討第3車道開放機車行駛，像是在公車及其他大型車尖峰小時流量大（每小時170輛）等情況。

機車兩段式轉彎規定方面，趙晉緯表示，目前地方政府已有多個案例，透過標誌、標線管理，讓機車能行駛內側車道並直接左轉；這次在與地方政府溝通時，各單位都認為地方政府道路設計不同，應留給它們彈性處理的空間。

至於民眾建議考照制度改革，交通部表示，公路局在2019年推動機車駕駛訓練計畫，補助及鼓勵民眾透過完整駕駛訓練後再申請考驗取得駕照，同時並提升駕訓教學品質，增加場內模擬教案訓練包含煞車、變換車道、路上遇障礙物反應等實際道路駕駛所需應變。

經統計至2022年，有上機車駕訓班可降低違規風險56％、肇事風險35％，顯見駕駛訓練確有成效；去年另新增道路安駕訓練的試辦，由駕訓班教練帶領學員實際上路，練習包含變換車道、正確左轉彎與右轉彎、路口停讓行人等科目。公路局今年將持續推動機車駕駛訓練制度計畫及道路訓練等措施，並適時檢討調整考驗內容，持續檢討精進機車駕駛人訓考制度。

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