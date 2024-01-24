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春節買森林遊樂園區電子門票 林業署送限量龍年紅包袋

大年初一起，購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處國家森林遊樂區電子門票，入園即贈送超可愛「美好森活，欣欣向龍」限量紅包袋。（林業及自然保育署提供）

大年初一起，購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處國家森林遊樂區電子門票，入園即贈送超可愛「美好森活，欣欣向龍」限量紅包袋。（林業及自然保育署提供）

2024/01/24 13:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年是龍年，農業部林業及自然保育署今（24日）表示，於大年初一起，購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處國家森林遊樂區電子門票，入園即贈送超可愛「美好森活，欣欣向龍」限量紅包袋。

春節連假期間，不妨到森林遊樂園區走走，買電子門票還能拿到林務及自然保育署的限量紅包袋，不過民眾要前往前，可要注意園區開放時間。

林業及自然保育署表示，「除夕」當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧、八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住，其餘場域則休園1天。

林業及自然保育署也推薦部分有「龍」字的景點，民眾到訪享受森林浴還能吸收芬多精，如在花年的富源國家森林遊樂區著名景點龍吟瀑布、龍吟吊橋，走在橋上可飽覽因溪水潔白清澈在日本時代譽為「白川」的富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布；位於雲林縣的龍過脈森林步道，因山脈稜線像是一條龍的背脊而出名，登上龍脊，可眺望雲林地區及八卦山山脈。

位在花蓮的富源國家森林遊樂園區的龍吟吊橋是知名景點之一。（林業及自然保育署提供）

位在花蓮的富源國家森林遊樂園區的龍吟吊橋是知名景點之一。（林業及自然保育署提供）

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